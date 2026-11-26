Das BSW versteht den „Magdeburger Weg“ als Absage an starre Brandmauern und Koalitionszwänge. Stattdessen soll es um Sachfragen, wechselnde Mehrheiten und gemeinsame Lösungen gehen, schreibt Sachsen-Anhalts BSW-Fraktionsvize Claudia Wittig.

Das BSW versteht den „Magdeburger Weg“ als Absage an starre Brandmauern und Koalitionszwänge. Stattdessen soll es um Sachfragen, wechselnde Mehrheiten und gemeinsame Lösungen gehen, schreibt Sachsen-Anhalts BSW-Fraktionsvize Claudia Wittig.hat dem Politikzirkus eine Absage erteilt.

Es ist angetreten, den Abgehängten und Enttäuschten eine Stimme zu verleihen. Jenen, die wieder Ehrlichkeit in der Debatte und den Austausch von Argumenten statt Haltung und Ausgrenzung wollen. Es ist da, um die Gräben zuzuschütten und die Gesellschaft so weit zu versöhnen, dass Menschen wieder miteinander ihr Zusammenleben aushandeln können. Ohne Moralismus, dafür mit Empathie und Verständnis.

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DerWir wurden von Menschen gewählt, die der Politik nicht mehr vertrauten. Bei ihnen liegt auch unser noch unausgeschöpftes Wählerpotenzial. Menschen, die nicht daran glauben, dass wir nur noch mal den Gürtel enger schnallen müssen, dann wird schon alles wieder gut. Die nicht wollen, dass der Staat immer mehr über die privatesten Angelegenheiten seiner Bürger wissen darf, sich selbst aber immer weniger in die Karten schauen lässt.