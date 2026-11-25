Das BSW versteht den „Magdeburger Weg“ als Absage an starre Brandmauern und Koalitionszwänge. Stattdessen soll es um Sachfragen, wechselnde Mehrheiten und gemeinsame Lösungen gehen, schreibt Sachsen-Anhalts BSW-Fraktionsvize Claudia Wittig.

hat dem Politikzirkus eine Absage erteilt. Es ist angetreten, den Abgehängten und Enttäuschten eine Stimme zu verleihen. Jenen, die wieder Ehrlichkeit in der Debatte und den Austausch von Argumenten statt Haltung und Ausgrenzung wollen.

Es ist da, um die Gräben zuzuschütten und die Gesellschaft so weit zu versöhnen, dass Menschen wieder miteinander ihr Zusammenleben aushandeln können. Ohne Moralismus, dafür mit Empathie und Verständnis. Der Magdeburger Weg ist die Umsetzung genau dieses Anspruchs. Das Richtige tun – mit jedem, der will.

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Wir wurden von Menschen gewählt, die der Politik nicht mehr vertrauten. Bei ihnen liegt auch unser noch unausgeschöpftes Wählerpotenzial. Menschen, die nicht daran glauben, dass wir nur noch mal den Gürtel enger schnallen müssen, dann wird schon alles wieder gut. Die nicht wollen, dass der Staat immer mehr über die privatesten Angelegenheiten seiner Bürger wissen darf, sich selbst aber immer weniger in die Karten schauen lässt.

Die sich von der Presse nicht länger belehren oder gar belügen lassen. Die nicht glauben, dass noch mehr Waffen endlich Frieden schaffen werden. Viele dieser Menschen hätten früher vielleicht die Linke gewählt oder Sozialdemokraten ihre Stimme gegeben, bis diese Sozialabbau, Überwachungsstaat und Aufrüstung mitgetragen haben. Claudia Wittig, Jahrgang 1983, ist stellvertretende BSW-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt und Mitglied des BSW-Bundesvorstandes.

Viele haben genug davon, seit Jahren von ihren Parteien enttäuscht und verraten zu werden. Deshalb hätten sie womöglich auch diegewählt – nicht unbedingt, weil sie ihr die Lösung der Probleme zutrauen, sondern weil sie keine Alternative mehr sahen. Bis das BSW kam.

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Die AfD wählen viele, denen eigentlich viel an der Demokratie liegt, die aber keine andere Wahl sehen, als der einen Partei ihr Vertrauen zu schenken, die für die Misere in der Wirtschaft und Bildung und die massive Aufrüstung nicht verantwortlich gemacht werden kann. Dass man diese Menschen nicht vertritt, wenn man die Verursacher der Multikrise an der Macht hält und die vermeintliche Protestpartei mit Taschenspielertricks am Mitgestalten hindert – diese leidvolle Erfahrung hat dasDer historische Höchststand an Wählerstimmen für die AfD in den vergangenen Wahlen war nicht zuletzt das Ergebnis dieses gebrochenen Versprechens.

Umso wichtiger ist es, dass das BSW inDas starke Wahlergebnis der AfD bedeutet freilich nicht, dass wir nun einen Ministerpräsidenten Siegmund wählen müssen – er hat keine Mehrheit, und wir sind nicht verpflichtet, ihm zu einer zu verhelfen. Aber die Alternative kann eben auch nicht sein, nun die gesamte übrige Parteienlandschaft hinter der Brandmauer zu versammeln, um ihn um jeden Preis zu verhindern, indem wir den eindeutig abgewählten CDU-MP geschäftsführend im Amt halten – genau das würde ein Nein zu Siegmund nämlich in der Endkonsequenz bedeuten.

Wenn wir unser Versprechen vom politischen Wandel auf diese Weise verraten, versinkt das BSW zu Recht in der politischen Bedeutungslosigkeit. Das bereits schwer gestörte Vertrauen der Bevölkerung in das Gewicht ihrer Stimme wäre zudem endgültig zerstört, der Triumph der AfD bei den nächsten Wahlen nicht mehr aufzuhalten. Unsere Aufgabe ist eine historische: Wenn das BSW scheitert, dann wird der Versuch, der Alternative eine Alternative entgegenzusetzen, auf lange Zeit diskreditiert. Nein, wir müssen den Wunsch der Menschen nach Veränderung ernst nehmen.

Eine Enthaltung ist der einzig gangbare und konsequente Weg: BSW-Politik umsetzen, mit jedem, mit dem wir Schnittmengen haben. Ehrlich und transparent, vor allem aber wirklich demokratisch. Friedensantrag für die Ukraine , Corona-Untersuchungsausschuss und beitragsfreie Kitas müssen nur auf den Weg gebracht werden, die Mehrheit haben wir zusammen gesichert. Auf der anderen Seite der Brandmauer dagegen muss man Linke, Grüne, SPD und CDU hinter einem Projekt versammeln, was ungleich schwerer ist, aber von uns ebenso willkommen und gewünscht.

Selbst eine Mehrheit quer durch die Lager aus BSW, Linken und AfD ist vorstellbar. Das BSW will deutlich mehr direkte Demokratie in Sachsen-Anhalt möglich machen, Ähnliches haben auch Linke, Grüne und AfD im Programm. An uns soll es nicht liegen. In anderen Parlamenten sind andere Mehrheiten möglich.

Der Magdeburger Weg ist nichts anderes als der Anspruch des BSW: die politischen Gegebenheiten anzuerkennen und mit ihnen zu arbeiten, im Interesse der Bürger. Damit sich Menschen wieder von der Politik vertreten fühlen, wäre eine grundsätzliche Anerkennung des Wahlergebnisses sicher ein guter erster Schritt. Gewählte Volksvertreter sollten das Wahlergebnis anerkennen und konstruktiv damit umgehen, statt öffentlich ihre Empörung darüber zur Schau zu stellen und die eigenen Wähler als Feinde der Demokratie zu beschimpfen. Das ist undemokratisch und destruktiv.

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Ein nächster Schritt bestünde in der Erkenntnis, dass die Koalition nicht die einzige Form ist, dem Wahlergebnis Rechnung zu tragen, zumal wenn diese zunehmend dem Machterhalt derer dient, die der Wähler abgestraft hat. Die Zeit der großen Volksparteien, die über viele Jahre mit nur einem kleinen Koalitionspartner regieren konnten, ist offenbar vorbei. Immer weniger Menschen wählen aus Gewohnheit dieselbe Partei. Viele wechseln von Wahl zu Wahl.

Dazu passen Regierungen besser, die sich für ihre Vorhaben immer wieder neue Mehrheiten suchen. Minderheitsregierungen müssen flexibler sein; sie können – und müssen! – besser auf veränderte Umstände reagieren. Sie werten das freie Mandat auf, wenn kein starrer Koalitionsvertrag das Abstimmungsverhalten vorgibt, wenn keinem Koalitionspartner die mangelnde Umsetzung des Wahlprogramms in die Schuhe geschoben werden kann.

Würden Menschen auf diese Weise den gewählten Vertretern nicht eher zutrauen, ihre Interessen zu vertreten, als die von Lobbyisten und den Konzernen, in denen sie nach Ende ihrer Amtszeit eine Anschlussverwendung finden? Wenn Regierungen mit wechselnden Mehrheiten arbeiten, können Bürger auch zwischen den Wahlen mehr Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Und das Parlament kann wieder zu einem Ort werden, an dem wirklich gestritten und um die besten Lösungen gerungen wird.

Wo das bessere Argument zählt und nicht die Vorgabe eines Koalitionsvertrags. Das BSW muss es sich zur Aufgabe machen, das leere Ritual der parlamentarischen Debatte wieder mit echtem Leben zu füllen. Wenn jede Fraktion, jeder Abgeordnete inhaltlich abwägen muss, welchem Anliegen er seine Stimme gibt, dann kann der Austausch im Ausschuss und im Plenarsaal wieder eine wirkliche Rolle in der Meinungsbildung spielen.

Die fünf BSW-Abgeordneten im Magdeburger Landtag können nämlich auf der Suche nach Schnittmengen das Gemeinsame herausstellen, gute Ansätze zusammen weiterentwickeln, verhärtete Fronten aufweichen und so neue Mehrheiten im Interesse der Bevölkerung schaffen. Wir wollen aber noch mehr: Nicht nur Parlamentarier sollen im Plenarsaal ihre Positionen vorbringen dürfen. Hat beispielsweise ein Bürgerbegehren die erste Hürde genommen , soll es im Plenum vortragen dürfen.

So können womöglich aufwendige Volksentscheide abgekürzt werden, indem im Landtag eine Mehrheit für das Anliegen oder ein Kompromiss mit den Antragstellern gefunden wird. Der Magdeburger Weg kann nicht nur für das BSW ein neuer Aufbruch sein. Er kann Sachsen-Anhalt zum Labor einer neuen politischen Kultur machen, in der Bürger wieder von der Politik vertreten werden. Wo Politik nicht länger eine Theateraufführung gut bezahlter Darsteller ist, die „Haltung“ vor sich hertragen, anstatt gemeinsam Lösungen zu finden.

Auf diesem Weg ist der erste Schritt gegangen. Möge er uns zu einer besseren politischen Kultur führen – weit über Sachsen-Anhalt hinaus. Sachsen-Anhalts amtierender Ministerpräsident Sven Schulze wird im Rahmen eines eigenen Gastbeitrags, der ebenfalls bei FOCUS online erscheint, auf den Text reagieren.