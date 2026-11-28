Parteitag weist Forderung nach schärferer Abgrenzung zurück. Der Protest in Dresden bleibt nicht folgenlos.

Das BSW streitet weiter in der Frage um eine Zusammenarbeit mit der AfD. Während Wagenknecht in der Partei einen friedenspolitischen Verbündeten sieht, stellen sich andere Mitglieder entschieden dagegen.

Der BSW-Bundesparteitag hat sich hinter die Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt gestellt. Die Mehrheit der rund 600 Delegierten stimmte in Dresden gegen einen Antrag mehrerer Gründungsmitglieder zur schärferen Abgrenzung von der Partei, wie das Tagungspräsidium mitteilte. Parteigründerin Sahra Wagenknecht und Parteichef Fabio De Masi hatten vehement für den sogenannten Magdeburger Weg des BSW geworben.

Advertisement

Advertisement

Die Linie bedeutet: keine Koalition mit der AfD, keine Stimmen für einen AfD-Kandidaten bei der Wahl eines Ministerpräsidenten, keine offizielle Tolerierung – aber gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen und möglicherweise auch schriftliche Vereinbarungen mit der AfD. Im Landtag haben die AfD mit 39 Sitzen und das BSW mit fünf Sitzen gemeinsam die Mehrheit der 83 MandateWagenknecht sagte, es gebe Politiker in der AfD, die völkisch gesinnt seien, eine millionenfache Remigration wollten oder die Kriege von US-Präsident Donald Trump unterstützten, „die schlimmsten Sozialschweinereien“ mitmachen würden.