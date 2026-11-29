Die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht setzt sich durch. Der Magdeburger Weg zur Zusammenarbeit mit der AfD wird im Bundesparteitag in Dresden beschlossen und festgeschrieben.

Bei der Tagung des Bundesparteits in Dresden hat sich die BSW -Gründerin Sahra Wagenknecht mit ihrer Strategie durchgesetzt. Damit ist die Kontroverse über den Umgang mit der AfD für die kommende Zeit vorerst beigelegt. Die parteiinterne Debatte, ob eine Kooperation mit der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD möglich sei, wurde zugunsten einer inhaltlichen Annäherung entschieden.

Klärung des politischen Kurses in Dresden

Der Bundesparteitag hat den von Wagenknecht vertretenen Kurs ausdrücklich gestärkt. Dies markiert ein klares Signal im Konflikt zwischen verschiedenen Fraktionen der Partei. Während einige Mitglieder eine Distanzierung forderten, wird nun der Weg der sachbezogenen Zusammenarbeit offiziell bestätigt. Dies betrifft insbesondere die politischen Mechanismen im Landtag von Sachsen-Anhalt.

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Bisher war unklar, wie eng die Abstimmung zwischen BSW und AfD in der Praxis aussehen würde. Nun ist geregelt, dass die BSW über die so genannte Brandmauer hinweg mit der AfD agiert. Diese Praxis wurde bereits als Magdeburger Weg bekannt und findet nun auch auf Bundesebene ihre politische Bestätigung.

Strategische Zusammenarbeit und Konflikte im BSW

Im Kern ging es um die Frage, wie weit die Zusammenarbeit gehen soll. Das BSW stellt im Landtag von Sachsen-Anhalt fünf Abgeordnete. Diese Stimmen könnten der AfD fehlen, um eine klare Mehrheit zu erreichen. Die BSW-Mitglieder sind jedoch gespalten. Ein Teil der Partei argumentiert, dass man politische Ziele gemeinsam mit der AfD verwirklichen kann. Andere lehnen Absprachen ab, die auf Dauer angelegt sind.

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Es besteht die Möglichkeit, dass das BSW nicht nur Anträgen zustimmt, sondern auch gemeinsam mit der AfD Anträge verfasst. Nur so könne man Einfluss auf den Inhalt nehmen. Gleichzeitig wird dies als Tolerierung der Minderheitsregierung der AfD gewertet, obwohl eine Koalition ausgeschlossen wurde. Vor allem in den westlichen Landesverbänden regt sich großer Widerstand gegen diese Linie.

Der stellvertretende BSW-Bundesvorsitzende Amid Rabieh kritisierte die Partnerschaft scharf. Er betonte, dass eine Zusammenarbeit mit einer Partei für Remigration und Sozialabbau nicht in dieser Form bestehen dürfe. Die Menschen hätten die BSW gewählt, um eigenständig aufzutreten und nicht, um nationalistische Kräfte an die Macht zu bringen.

Perspektiven und konkrete Schritte in Sachsen-Anhalt

Die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht verteidigte den Kurs nachdrücklich. Sie bezeichnete die AfD zwar als widersprüchliche Partei, betonte aber, dass ein Zeitfenster für konkrete Verbesserungen genutzt werden müsse. Das Positionspapier der Grundwertekommission, dem Wagenknecht vorsteht, sieht große Chancen in diesem Vorgehen. Die BSW möchte in der Opposition bleiben, aber Inhalte gestalten.

In Sachsen-Anhalt hat das BSW bereits die Wahl von Tobias Rausch zum ersten AfD-Landtagspräsidenten unterstützt. Da die AfD die stärkste Fraktion stellt, sah die BSW dafür eine Berechtigung. Bei der Wahl des Ministerpräsidenten am 8. Dezember will sich die BSW jedoch enthalten. Dennoch wurden bereits gemeinsame Anträge eingebracht.

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Diese Initiativen betreffen Themen wie die Unterstützung der Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Beide Parteien wollen diese stoppen oder aufheben. Ein weiterer gemeinsamer Antrag fordert beitragsfreie Kitas. Diese Beispiele zeigen die praktische Anwendung des Magdeburger Weges in der Legislaturperiode.