Kurz vor dem Bundesparteitag in Dresden präsentiert die BSW-Führung um Fabio De Masi und Sahra Wagenknecht einen Kompromissvorschlag zur Klärung der AfD-Debatte. Der Vorschlag sieht vor, weder Koalitionen noch Tolerierung mit der AfD zuzulassen, wohl aber sachbezogene schriftliche Abmachungen. Wagenknecht und Spitzenkandidatin Claudia Wittig betonen die Einigkeit der Partei und verweisen auf ein Positionspapier der Grundwertekommission als konsensfähige Grundlage. Ziel ist es, interne Richtungskämpfe zu beenden und die politische Wirksamkeit der BSW zu sichern.

Kurz vor dem bevorstehenden Bundesparteitag der BSW in Dresden versucht die Parteiführung gezielt, die internen Richtungskämpfe rund um den Umgang mit der Alternative für Deutschland abzufedern.

Im Zentrum dieser Bemühungen steht ein neuer Kompromissvorschlag, der auf Initiative des Parteivorsitzenden Fabio De Masi erarbeitet wurde. Ziel ist es, die anhaltenden Debatten innerhalb der Basis zu befrieden und eine einheitliche Linie nach außen zu präsentieren. Sahra Wagenknecht, eine der Gründerinnen der Partei und Vorsitzende der Grundwertekommission, bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass es einen breiten Konsens in der Partei gibt. Dieser Konsens besagt, dass die BSW weder eine Koalition mit der AfD anstrebt, noch diese durch Tolerierung stützt.

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Leitantrag soll AfD-Ausschluss verbindlich festschreiben

Ebenso wenig soll die Partei an sogenannten Brandmauer-Koalitionen teilnehmen, in denen andere Parteien die AfD ausschließen. Dieser Grundsatz soll nun offiziell in den Leitantrag für den Parteitag aufgenommen werden. Der vorgeschlagene Leitantrag soll einen expliziten Hinweis auf ein Positionspapier der BSW-Grundwertekommission enthalten, das von Wagenknecht selbst geleitet wird. Sie bezeichnet dieses Papier als konsensfähig und damit geeignet, die unterschiedlichen Lager innerhalb der Bewegung zu vereinen.

Kritiker des Leitantrags hatten zuvor Änderungsanträge vorgelegt, die von Wagenknecht jedoch entschieden zurückgewiesen wurden. Sie argumentierte, dass diese Änderungen die Effektivität der Partei beeinträchtigen würden. Die Grundwertekommission hingegen begrüßt den Weg gemeinsamer Anträge, da dieser es der Partei ermöglicht, vorhandene Mehrheiten besser zu nutzen, um die eigene Politik durchzusetzen. Wagenknecht betonte dabei, dass interne Differenzen oft überbewertet werden und eine konstruktive Zusammenarbeit die politische Wirksamkeit stärkt.

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Es geht ihr darum, die Einheit der Partei zu wahren, ohne dabei die grundlegenden Positionen aufzugeben, die bei den Wählern Anklang finden. Trotz der klaren Absage an eine Tolerierung einer Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt bleibt Wagenknecht auf einer pragmatischen Linie. Sie hält schriftliche Vereinbarungen mit der AfD nicht grundsätzlich für ausgeschlossen, solange diese sachbezogen sind.

Wittig begrüßt Kompromiss und räumt Missverständnisse aus

Wenn solche Abmachungen dazu dienen, extremistische Positionen der AfD zu verhindern oder konkrete politische Ziele zu erreichen, die im Interesse der Wähler liegen, sieht sie keinen Widerspruch. Ausgeschlossen seien jedoch reine Postenkäufe und Arrangements, die darauf abzielen, Ämter untereinander aufzuteilen. Claudia Wittig, die BSW-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, begrüßte den Kompromissvorschlag der Parteispitze ausdrücklich. Sie sieht darin die Bestätigung ihres eigenen Kurses und betont, dass vor dem Parteitag Missverständnisse ausgeräumt werden müssen.

Wittig ist überzeugt, dass die tatsächlichen Differenzen innerhalb der Partei viel geringer sind, als sie in der öffentlichen Diskussion oft dargestellt werden. Durch den Fokus auf gemeinsame Ziele und die Klarheit in der Position gegenüber der AfD soll der Konflikt beigelegt werden, um die Partei für die kommenden politischen Aufgaben zu stärken.