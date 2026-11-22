Wann droht ein Bußgeld bei langsamen Autofahren? Die Polizei Mainz erklärt die Regeln, Sanktionen und Ausnahmen für den deutschen Straßenverkehr.

Die Frage nach der Strafbarkeit bei zu langsamen Fahrweisen bleibt für viele Autofahrer eine der häufigsten Unsicherheiten im Straßenverkehr. Rinaldo Roberto, ein Beamter der Polizei in Mainz, hat in einem Interview mit SWR3 die komplexen Regeln zur Mindestgeschwindigkeit erläutert. Seine Aussage klingt zunächst wenig konkret, da die Rechtslage stark vom jeweiligen Einzelfall abhängt.

Keine generelle Mindestgeschwindigkeit

Eine pauschale Mindestgeschwindigkeit existiert auf deutschen Straßen nicht. Weder auf Autobahnen, noch auf Landstraßen oder innerhalb geschlossener Ortschaften gilt ein generelles Verbot des langsamen Fahrens. Es gibt jedoch eine klare Ausnahme: Wenn ein entsprechendes Verkehrszeichen die Mindestgeschwindigkeit vorschreibt, wird das Nichtbeachten zur Ordnungswidrigkeit. Das Fahren zu langsam ist also nicht automatisch verboten, sondern nur in spezifischen Kontexten strafbar.

Also read Bußgeld bei zu langsamem Fahren: Wann droht ein Verstoß

Polizeiliche Sanktionen und Ausnahmen

Wenn Autofahrer ohne triftigen Grund zu langsam unterwegs sind, kann die Polizei einschreiten. Rinaldo Roberto bestätigt, dass ein Bußgeld drohen kann. In schweren Fällen ist sogar die Eintragung eines Punktes in Flensburg möglich. Die Höhe der Sanktion wird individuell festgelegt und hängt vom Grund des langsame Fahrt ab. Blitzer fahnen derzeit nicht gegen Langsamfahrer.

Advertisement

Kommentare von SWR3 Moderatoren

Die Moderatoren Flo und Sabrina Kemmer diskutierten die Thematik ausführlich. Sabrina Kemmer äußerte sich genervt von Langsamfahrern. Ein bekannter Fall betraf eine Frau mit einer Schnecke, die ein Bußgeld von 20 Euro erhielt. Der Grund war nicht triftig genug, um das langsame Fahren zu rechtfertigen. Die Polizei bewertet solche Situationen streng.

Umfrage und emotionale Reaktionen

Ein Großteil der Deutschen ist von Fahrern genervt, die den Verkehr behindern. Eine Umfrage im SWR3 Whatsapp-Kanal zeigt, wie unterschiedlich die Reaktionen sind. Einige Fahrer lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, andere werden wütend. Die emotionalen Reaktionen reichen von Gelassenheit bis zu Wut. Die Polizei rät zur Achtsamkeit und zum Nutzen der rechten Spur.