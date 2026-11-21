Wann gilt zu langsames Fahren als Ordnungswidrigkeit? Polizei Mainz klärt auf: Bußgelder und Punkte in Flensburg sind möglich, wenn der Verkehrsfluss gestört wird.

Die Frage, wann ein Bußgeld für zu langsames Fahren droht, ist komplexer, als viele Verkehrsteilnehmer vermuten. Rinaldo Roberto von der Polizei in Mainz erklärte in der SWR3 Morningshow, dass die rechtliche Definition von zu langsamer Fahrweise nicht pauschal, sondern stark vom Einzelfall abhängt. Es gibt auf deutschen Straßen generell keine feste Mindestgeschwindigkeit, weder auf Autobahnen, Landstraßen noch innerorts.

Fehlende Mindestgeschwindigkeit im Straßenverkehr

Eine generelle Regel, die jedes Fahrzeug zwingt, ein bestimmtes Tempo einzuhalten, existiert in der deutschen StVO nicht. Allerdings gibt es eine wichtige Ausnahme: Wo ein zusätzliches Schild die Mindestgeschwindigkeit vorschreibt, gilt diese verbindlich. Wer dann darunter fährt, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Ohne eine solche Beschilderung ist das Fahren mit sehr geringem Tempo nicht automatisch strafbar, sofern keine anderen Verkehrsregeln verletzt werden.

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Polizeiliche Einschätzung und Bußgeldhöhe

Rinaldo Roberto betonte, dass die Polizei bei langsamen Fahrern aktiv wird, wenn sie den Verkehrsfluss erheblich stören oder andere gefährden. Die Höhe des Bußgeldes wird individuell festgelegt und hängt entscheidend von der Ursache der Langsamkeit ab. In den meisten Fällen sorgt solches Verhalten vor allem für Frust bei den nachfolgenden Verkehrsteilnehmern. Wer sich nicht an die Spurregeln hält, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern potenziell auch Punkte in Flensburg.

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Bekannte Fälle und Ausnahmen für Verkehrssicherheit

Es gibt legitime Gründe für langsames Fahren, etwa wenn das Fahrzeug technisch bedingt nicht schneller fahren kann. In diesen Fällen ist es jedoch dringend angeraten, die rechte Spur zu nutzen, um den Verkehrsfluss nicht zu behindern. Ein konkreter Fall, den Rinaldo Roberto schilderte, betraf eine Frau, die mit einer Schnecke im Auto unterwegs war. Dies wurde nicht als triftiger Grund anerkannt, sodass ihr ein Bußgeld in Höhe von 20 Euro auferlegt wurde.

Kommentare zur Verkehrssituation und weitere Regeln

Die Diskussion um Langsamfahrer führt oft zu hitzigen Debatten unter Autofahrern. Während einige aus Sicherheitsgründen vorsichtig sind, empfinden andere solches Verhalten als unnötige Behinderung. Aktuell gibt es keine automatischen Blitzer, die speziell für zu langsames Fahren aktiv werden. Die Unterscheidung zwischen einer Tempo-30-Zone und einem einzelnen Tempo-30-Schild bleibt ebenfalls ein häufiges Thema im Verkehrsrecht, das oft verwechselt wird. Fahrer sollten stets die situativen Gegebenheiten im Auge behalten, um Ordnungswidrigkeiten zu vermeiden.