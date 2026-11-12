Bußgeld für Sitz auf Kinderspielplatz: Stadt Gelsenkirchen verteidigt Regel

Eine 31-jährige Frau aus Gelsenkirchen erhielt 25 Euro Verwarngeld, weil sie ohne Kind auf einer Bank saß. Die Stadt hält sich streng an Paragraph 12 der Ordnungsverordnung.

Im Oktober erhielt eine 31-jährige Frau aus Gelsenkirchen ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro. Der Grund für die Ahndung war ein scheinbar harmloser Akt: Sie setzte sich auf eine Bank in einem Kinderspielplatz, um mit ihrer Tante zu telefonieren. Die Maßnahmen wurden durch Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes eingeleitet, die den Vorfall kontrollierten. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt im Glückaufpark und war nach eigenen Angaben emotional aufgewühlt, da sie weinte. Die Ordnungshüter sprachen sie an, um zu klären, ob zwei spielende Kinder zu ihr gehörten. Als sie das verneinte, folgte die Forderung nach ihrem Personalausweis. Die anschließende Sanktion erfolgte, weil Erwachsene dort grundsätzlich nicht einfach verweilen dürfen.

Rechtliche Grundlage und Paragraph 12

Die rechtliche Basis für die Verwarnung bildet Paragraph 12 der Ordnungsverordnung der Stadt. Dieser bestimmt, dass Kinderspielplätze grundsätzlich Kindern bis zu einem Alter von 14 Jahren vorbehalten sind. Erwachsene dürfen sich auf diesen Flächen nur dann aufhalten, wenn sie als Erziehungsberechtigte oder als Aufsichtspersonen anwesender Kinder fungieren. Eine reine Anwesenheit aus Privatzwecken oder zur Erholung ist ohne diese Rolle nicht gestattet. Ein Schild am Spielplatz weist zwar auf die geltenden Regeln und die Altersgrenze hin. Es ist jedoch nicht ausdrücklich formuliert, dass Erwachsene ohne begleitendes Kind nicht einmal sitzen dürfen. Viele Menschen kennen diese strikte Auslegung der Regel nicht. Die 31-Jährige konnte das strenge Vorgehen der Behörden nicht nachvollziehen. Sie äußerte gegenüber der WAZ, dass eine einfache Ermahnung völlig ausgereicht hätte. Ihr Appell lautet, dass Gesetze und Menschlichkeit sich nicht gegenseitig ausschließen sollten.

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Position der Stadt und Stadtsprecher

Die Stadt Gelsenkirchen sieht bei dem Vorgehen ihrer Mitarbeiter keinerlei Fehler. Der Kommunale Ordnungsdienst habe seine Aufgabe wahrgenommen und die geltenden Vorschriften konsequent geahndet. Die Kontrollen dienen der Aufrechterhaltung der Ordnung in öffentlichen Räumen. Stadtsprecher Martin Schulmann erklärte öffentlich, dass das Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro eine vergleichsweise milde Maßnahme darstellt. Er betonte zudem, dass die Sanktion verhältnismäßig sei. Zudem wies die Stadt Vorwürfe bezüglich eines unangemessenen Umgangston der Bediensteten zurück. Eine interne Überprüfung hat ergeben, dass das Verhalten des Ordnungsdienstes im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten blieb. Martin Schulmann steht fest hinter der Entscheidung der Verwaltung. Für ihn ist die Durchsetzung der Spielplatzregeln ein wichtiger Aspekt der kommunalen Ordnungspolitik. Die Stadt argumentiert, dass die Priorisierung von Kindern auf diesen Flächen gesetzlich verankert ist.

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Zahlung der Strafe und weitere Schritte

Die 31-jährige Frau aus Gelsenkirchen hat das Verwarnungsgeld inzwischen bezahlt. Dies geschah jedoch nicht, weil sie das Vorgehen plötzlich rechtlich nachvollziehen konnte. Laut Angaben der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) wollte sie vermeiden, dass am Ende noch weitere Kosten auf sie zukommen. Ein möglicher gerichtlicher oder behördlicher Einspruch würde höhere Ausgaben bedeuten. Daher entschied sie sich für die schnelle Begleichung der Schuld. Der Fall zeigt die Diskrepanz zwischen alltäglicher Wahrnehmung von öffentlichen Räumen und der strikten Rechtsauslegung. Für andere Nutzer des Glückaufparks bleibt die Situation weiterhin klar geregelt. Jeder, der sich auf einem Kinderspielplatz aufhält, muss sicherstellen, dass er entweder ein Kind beaufsichtigt oder selbst unter 14 Jahre alt ist. Die Erfahrung der Frau aus Gelsenkirchen dient nun anderen als Warnbeispiel. Wer auf den Bänken sitzt, riskiert ohne Kinder eine Anzeige durch den Ordnungsdienst. Die Stadt bleibt bei ihrer Linie und wird die Regeln weiter konsequent durchsetzen.