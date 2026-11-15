Bußgeld gegen Meta: Italien verhängt 805 Millionen Euro wegen Datenzugriffs

Die italienische Datenschutzbehörde bestraft Meta mit 805 Millionen Euro. Der Grund ist der unzulässige Zugriff der Facebook-App auf Fotos und Videos von 20 Millionen Nutzern in Italien ohne klare Einwilligung.

Die Aufsichtsbehörde für Datenschutz in Italien hat eine massive finanzielle Sanktion gegen den Technologiekonzern Meta verhängt. Meta, das Unternehmen hinter Facebook, muss nun eine Geldbuße in Höhe von 805 Millionen Euro zahlen. Diese Entscheidung der lokalen Regulierungsbehörde stellt eine der höchsten Strafen dar, die in diesem Bereich gegen eine Tech-Gigantin verhängt wurden. Der Kern des Vorwurfs liegt im Umgang mit sensiblen Benutzerdaten auf mobilen Endgeräten.

Hintergrund: Unklare Einwilligung bei Facebook

Der Auslöser für die Strafe war ein spezifisches Feature der Facebook-App für das Android-Betriebssystem. Die Behörde stellte fest, dass die App unbefugt auf Fotos, Videos und Metadaten auf den Smartphones der Nutzer zugriff. Dieser Zugriff geschah, ohne dass eine ausreichend konkrete und informierte Einwilligung der Betroffenen eingeholt wurde. Betroffen von diesen Verstößen waren schätzungsweise rund 20 Millionen Android-Nutzer, die ihren Sitz in Italien haben.

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Rechtliche Bewertung durch die italienische Behörde

Der entscheidende Punkt der rechtlichen Analyse war die Transparenz der Erlaubniserteilung. Die italienische Datenschutzbehörde argumentierte, dass es für die Endnutzer nicht hinreichend klar ersichtlich war. Sie hatten durch eine allgemein formulierte Berechtigung implizit auch den Zugriff auf die Galerie-Funktion der App erlaubt. Eine solche vage Zustimmung reicht nach der Auffassung der Behörde nicht aus, um den Zugriff auf private Bilddaten zu rechtfertigen. Die Nutzer mussten den Umfang ihrer Datenfreigabe nicht eindeutig verstehen.

Maßnahmen und Reaktionen von Meta

In Reaktion auf die Entscheidung hat die Aufsichtsbehörde klare Anordnungen für Meta formuliert. Das Unternehmen ist verpflichtet, künftig eine gesonderte und ausdrückliche Zustimmung für den Zugriff auf Medieninhalte einzuholen. Zudem muss die App die Nutzer klar über die Nutzung von Fotos und Videos informieren. Meta wird zudem erklärt, wie Nutzer diese Funktion deaktivieren können. Ab sofort soll diese Funktion standardmäßig ausgeschaltet sein.

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Meta hat die Vorwürfe der italienischen Behörde entschieden zurückgewiesen. Das Unternehmen kündigte an, gegen die Entscheidung Rechtsmittel einzulegen. Dadurch ist die Strafe derzeit noch nicht rechtskräftig. Meta bestreitet die Auslegung der Datenschutzverstöße und wird seinen Fall vor den zuständigen Gerichten verteidigen. Die rechtliche Auseinandersetzung wird voraussichtlich noch einige Zeit dauern.

Implikationen für den deutschen Datenschutz

Die Entscheidung der italienischen Behörde gilt nicht automatisch in Deutschland. Sie basiert primär auf dem italienischen Recht, welches die europäische ePrivacy-Richtlinie umsetzt. Dennoch hat die Entscheidung Relevanz für den deutschsprachigen Raum. In Deutschland existiert ein ähnliches Datenschutzgesetz, das TDDDG. Die Grundprinzipien des Datenschutzes bleiben dabei vergleichbar streng.

Grundsätzlich gilt in Deutschland die gleiche Prämisse: Will ein Anbieter auf Informationen zugreifen, die auf dem Smartphone gespeichert sind, muss der Nutzer vorher ausreichend informiert werden. Zudem ist eine wirksame Einwilligung erforderlich. Für diese Einwilligung gelten die strengen Anforderungen der DSGVO. Die Datenschutz-Grundverordnung dient hier als zentrale rechtliche Grundlage.

Auswirkungen auf Nutzer und Anbieter

Für die betroffenen Nutzer bedeutet dies eine stärkere Kontrolle über ihre eigenen Daten. Sie müssen nun explizit zustimmen, bevor Apps auf ihre Galerie zugreifen dürfen. Diese Maßnahme soll die Privatsphäre der Nutzer besser schützen. Anbieter von Apps stehen unter Druck, ihre Datenschutzrichtlinien und Einwilligungsprozesse zu überarbeiten.

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Die hohe Bußstrafe von 805 Millionen Euro sendet ein deutliches Signal an die gesamte Tech-Branche. Unternehmen müssen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten äußerst vorsichtig agieren. Die Grenze zwischen akzeptabler Datennutzung und illegaler Überwachung wird durch solche Entscheidungen scharf gezogen. Die Rechtslage bleibt jedoch durch die anstehenden Rechtsmittel unsicher. Meta wird weiter gegen die Anordnung kämpfen.