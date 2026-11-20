Rinaldo Roberto von der Polizei Mainz klärt auf: Wann ist zu langsames Fahren ein Bußgeld wert? Details zu Regeln, Strafen und Ausnahmen im Straßenverkehr.

Es gibt in Deutschland weder auf Autobahnen noch auf Landstraßen oder innerorts eine feste gesetzliche Mindestgeschwindigkeit für den allgemeinen Fahrzeugverkehr. Ein Bußgeld wegen zu langsamen Fahrens wird jedoch immer dann verhängt, wenn das eigene Tempo den Verkehrsfluss unnötig behindert und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder zu riskanten Überholmanövern zwingt. Die Rechtslage ist dabei stark vom Einzelfall abhängig, was die Anwendung der Regeln komplex macht, aber klare Prinzipien etabliert.

Rechtliche Grundlagen und Geschwindigkeitsregeln

Rinaldo Roberto von der Polizei in Mainz erläutert in der SWR3 Morningshow, dass die Definition von zu langsamem AutofahrenDiffus formuliert ist und sich nicht auf eine einzige pauschale Zahl reduzieren lässt. Die entscheidende Variable ist stets die konkrete Situation auf der Straße, die Geschwindigkeitsverhältnisse und die Sichtweiten. Es gibt jedoch ein klares Signalbild, das eine Mindestgeschwindigkeit vorschreibt; wer dieses Schild verhängt, muss sich auch an die dort genannte Geschwindigkeit halten, da sonst ein Bußgeld droht. Ohne ein solches spezifisches Schild ist die Bewertung der Geschwindigkeit eine Einzelfallprüfung durch die zuständigen Behörden.

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Verfahrensablauf und Strafhöhe

Wenn die Polizei auf ein Fahrzeug aufmerksam wird, das sich mit einem als behindernd eingestuften Tempo bewegt, kann der Dienstposten den Fahrer anhalten. Die Konsequenzen reichen dabei von einer reinen Belehrung über ein Bußgeld bis hin zum Verweis auf das Flensburger Punkte-System. Die Höhe der Ordnungswidrigkeit wird nicht nach einer festen Tabelle, sondern situativ entschieden. Sie hängt davon ab, welche Umstände zum geringen Tempo geführt haben und wie schwerwiegend die Behinderung des Verkehrs war. Aktuell existieren keine fest installierten Blitzer, die automatisch ein Bußgeld wegen zu langsamen Fahrens auslösen; die Ahndung erfolgt meist durch persönliche Kontrollen.

Ausnahmen und legitime Gründe für geringes Tempo

Es gibt zahlreiche akzeptable Gründe, warum ein Fahrer langsamer als der Umgebung verkehrt, ohne damit gegen das Gesetz zu verstoßen. Dazu zählen technische Defekte am Fahrzeug, körperliche Beschwerden oder das Fahren mit einer Anhängerkupplung und einem Wohnwagen. Auch bei schlechten Wetterverhältnissen wie starkem Regen, Nebel oder Glatteis ist ein angepasstes, geringeres Tempo oft die einzig sichere Option. In all diesen Fällen wird das Fahren nicht bestraft, solange es vernünftig und sicherheitsorientiert ist. Wichtig ist jedoch die Pflicht, bei erkennbarer Behinderung des Verkehrs die rechte Spur zu nutzen und bei Gelegenheit den Überholstau zu lösen.

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Bekannte Einzelfälle und Reaktionen im Verkehr

Die Moderatoren Flo und Sabrina haben Rinaldo Roberto nach extremen Beispielen gefragt, die ihm bekannt sind. Ein besonders skurriler Fall betraf eine Autofahrerin, die aufgrund eines persönlichen Grunds sehr langsam fuhr; hierfür musste sie ein Bußgeld von 20 Euro zahlen. Dieser Fall zeigt, dass auch subjektive oder als nicht triftig empfundene Gründe nicht vor einer Strafe schützen. Solche Vorfälle lösen oft große Frustration bei den nachfolgenden Verkehrsteilnehmern aus, was die Bedeutung von rücksichtsvollem Verhalten unterstreicht. Die Polizei betont immer wieder, dass die Sicherheit aller im Straßenverkehr Vorrang vor individueller Zeitersparnis haben muss.

Kommunikation mit Behörden und Verkehrsteilnehmern

Die SWR3 Morningshow hat ihr Publikum aktiv eingebunden, um die Stimmung zum Thema Langsamfahrer zu ermitteln. Viele Hörer äußern ihren Ärger über Fahrer, die den Verkehr unnötig verlangsamen, ohne dass dies gerechtfertigt ist. Die Umfrage im SWR3 WhatsApp-Kanal hat gezeigt, wie unterschiedlich Menschen mit solchen Situationen umgehen, sei es durch Geduld oder durch heftige emotionale Reaktionen. Es bleibt festzuhalten, dass der Straßenverkehr ein Miteinander erfordert. Wer zu langsam fährt, sollte sich bewusst sein, dass er damit nicht nur Frust bei anderen erzeugt, sondern auch das Sicherheitsrisiko erhöht, indem er andere zu riskanten Manövern zwingt. Wer sich unsicher ist, sollte stets die Regeln der rechten Spur beachten und auf Überholungen anderer reagieren.