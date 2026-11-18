Der Buß- und Bettag 2026 findet am 18. November statt. Erfahren Sie, warum Sachsen der einzige Bundesstaat mit gesetzlichem Feiertag ist und welche Regeln für Schüler gelten.

Der Buß- und Bettag ist ein stiller Gedenktag mit tiefer theologischer und historischer Bedeutung, der im deutschen Kalender eine einzigartige Position einnimmt. Im Jahr 2026 findet dieser besondere Tag am Mittwoch, den 18. November, statt. Für die evangelische Kirche steht dabei nicht die freie Zeit im Vordergrund, sondern die kollektive Einkehr und Reflexion über das eigene Handeln sowie gesellschaftliche Missstände.

Theologischer Hintergrund und historische Wurzeln

Die Wurzeln dieses Feiertags reichen weit in die Geschichte zurück, wobei bereits in der Antike in Rom die sogenannten "feriae piaculares" abgehalten wurden, um Not und Kriegsgefahr abzuwenden. Für evangelische Christen dient dieser Tag heute primär der Besinnung auf den eigenen Glauben und der Prüfung des eigenen Gewissens vor Gott. Die Kirche als Institution tritt dabei für die Schuld aller Gläubigen ein und nimmt öffentlich Stellung zu den Sünden der Zeit.

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Historisch gesehen wurden Buß- und Bettage oft aus aktuellem Anlass angesetzt, insbesondere in schweren Krisenzeiten wie dem Dreißigjährigen Krieg. Die ganze Bevölkerung wurde damals zur Umkehr und zum Gebet aufgefordert. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist der Termin festgelegt: Der Buß- und Bettag wird immer am Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag begangen, dem letzten Sonntag des Kirchenjahres. Damit liegt er stets elf Tage vor dem ersten Adventssonntag.

Der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag in Sachsen

Nach der deutschen Wiedervereinigung war der Buß- und Bettag für einen kurzen Zeitraum von 1990 bis 1994 ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland. Dieses Bundesgesetz wurde jedoch 1995 wieder abgeschafft, um die Finanzierung der Pflegeversicherung zu sichern. Seitdem bleibt Sachsen das einzige Bundesland, das diesen Tag als gesetzlichen Feiertag beibehalten hat.

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In Leipzig und anderen Städten Sachsens gilt der 18. November 2026 somit als arbeitsfreier Ruhetag. Die Bedeutung als stiller Feiertag wird dabei stark betont, da der Tag zum Nachdenken anregen soll. In diesem Sinne ähnelt der Charakter des Buß- und Bettags dem des Karfreitags, was insbesondere die Ruhepflicht und das allgemeine Tanzverbot in Bayern und Sachsen unterstreicht.

Regelungen für Schüler in Bayern und Berlin

Auch in Bundesländern ohne gesetzlichen Feiertagsstatus existieren Sonderregelungen für die schulische Bildung, die jedoch von Region zu Region stark variieren. In Bayern gilt eine umfassende Ausnahme: Alle Schüler des Landes haben am Buß- und Bettag unterrichtsfrei. Diese Regelung gilt flächendeckend für das gesamte bayerische Schulsystem, unabhängig von der Konfession der Kinder.

In Berlin sieht die Lage hingegen deutlich eingeschränkter aus. Dort dürfen nur evangelische Schüler den Schulen mitteilen, dass sie am 18. November 2026 zu Hause bleiben möchten. Ein Fernbleiben vom Unterricht ohne diese vorherige Ankündigung gilt in der deutschen Hauptstadt hingegen als unentschuldigtes Fehlen. Dies stellt eine klare Abgrenzung dar und unterscheidet sich grundlegend vom bayerischen Modell.

Praxis für Berufstätige und gesellschaftliche Auswirkungen

Für die große Mehrheit der Berufstätigen außerhalb Sachsens bedeutet der 18. November 2026 einen regulären Arbeitstag. Viele Gemeinden laden jedoch meist am frühen Abend zu speziellen Andachten ein, um auch Beschäftigten die Teilnahme zu ermöglichen. Diese zeitliche Flexibilität soll die theologische Bedeutung des Tages auch für Menschen mit Vollzeitjobs zugänglich machen.

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Die unterschiedlichen Handhabungen in den Bundesländern führen für viele berufstätige Eltern zu organisatorischen Herausforderungen. Während Eltern in Sachsen nicht an das Thema Betreuung denken müssen, gilt dies in Bayern nur für die Kinderbetreuung. In anderen Bundesländern, die weder den Feiertag noch die Schulfreiheit für alle bieten, stehen Eltern vor der Wahl, einen Urlaubstag einzuplanen oder private Betreuungsarrangements für den Tag zu treffen.