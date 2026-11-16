Potsdamer Kirchen laden am Buß- und Bettag zum Innenstadt-Gottesdienst ein. Pfarrer Jan Kingreen erklärt die Relevanz der Selbsterkenntnis für die moderne Gesellschaft.

Die Potsdamer Innenstadt steht am Mittwoch im Zeichen der Spiritualität und gemeinsamen Reflexion. Die Garnisonkirche lädt gemeinsam mit der St. Nikolaikirche, der Friedenskirche und der Erlöserkirche zu einem speziellen Innenstadt-Gottesdienst ein. Die Veranstaltung findet um 18.30 Uhr in der Kapelle des Garnisonkirchturms statt. Dieser Termin ist fest an den Buß- und Bettag geknüpft, der in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf die Gemeinschaft der Kirchen legt.

Thema Selbstreflexion und Buß- und Bettag

Jan Kingreen, Pfarrer der Garnisonkirche und stellvertretender Superintendent, beschreibt den Buß- und Bettag als einen Tag, der in der heutigen Zeit wenig bis gar nicht mehr im öffentlichen Bewusstsein verankert ist. Er wirkt nach seiner Einschätzung ein wenig aus der Zeit gefallen, wenn man ihn mit modernen Kalenderdaten vergleicht. Dennoch sieht Kingreen eine tiefergehende Bedeutung hinter dem traditionellen Anlass. Er betont, dass es bei diesem Tag im Kern um Selbsterkenntnis geht, wenn man die spätmittelalterlichen Ablagerungen der Geschichte abstreift. Der Begriff des Buß- und Bettags dient somit als Ankker für eine persönliche und gemeinschaftliche Auseinandersetzung.

Also read Südamerika-Reise: Papst feiert Gottesdienst in 3.700 Metern Höhe in den Anden

Pfarrer Jan Kingreen über menschliche Unzulänglichkeit

Kingreen erläutert detailliert, was diese Selbsterkenntnis in der Praxis bedeutet. Er spricht davon, dass die Teilnehmer erkennen, dass sie unzulänglich sind. Es geht darum zu akzeptieren, dass Fehler gemacht werden, und dass diese Fehler manchmal sogar mit Absicht begangen werden. Kingreen formuliert weiter, dass wir Anfänger in den Bereichen der Nächstenliebe und der Selbstliebe sind. Dieser Gedanke der Schwäche soll dazu führen, dass die Gläubigen sich selbst ehrlich begegnen. Sie sollen entkommen dem ständigen Bild, das sie für andere Menschen oder für sich selbst konstruieren.

Advertisement

Moderne Interpretation durch St. Nikolaikirche und Kantorei

In modernen Worten lässt sich das Anliegen der Kirchenleitung als Einstieg in die Selbstreflexion beschreiben, wie Kingreen anmerkt. Diese Interpretation macht den historischen Tag für ein zeitgenössisches Publikum greifbarer. Zur musikalischen Untermalung des Gottesdienstes tritt ein Doppelquartett aus der Babelsberger Kantorei auf. Die musikalische Leitung übernimmt Sonja Ehmendörfer. Die Zusammenarbeit der vier genannten Kirchen in der Innenstadt unterstreicht die interkonfessionelle oder zumindest kooperative Natur der Veranstaltung, die über die Grenzen einer einzelnen Kirchengemeinde hinausgeht.

Veranstaltungsort Garnisonkirchturm und weitere Details

Der spezifische Ort der Kapelle im Turm der Garnisonkirche bietet einen intimen Rahmen für die Feier. Die Kooperation mit der St. Nikolaikirche, der Friedenskirche und der Erlöserkirche zeigt, dass die Initiative von der gesamten Innenstadt-Spiritualität getragen wird. Die Uhrzeit von 18.30 Uhr am Mittwoch wurde gewählt, um den Abend für die Besucher zugänglich zu machen. Die Quelle TSP berichtet über diese Zusammenführung der Kräfte im Bereich der religiösen Praxis in Potsdam. Der Fokus liegt klar auf dem gemeinsamen Erleben und dem Austausch über Werte, die im Alltag oft zu kurz kommen.