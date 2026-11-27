Mit 11 Jahren entkam Simon Gronowski einem Deportationszug der Nazis. Heute, mit 94, tritt er als Jazzpianist auf und hat ein bewegendes Buch über sein Leben geschrieben.

Mit 11 Jahren entkam Simon Gronowski einem Deportationszug der Nazis. Heute, mit 94, tritt er als Jazzpianist auf und hat ein bewegendes Buch über sein Leben geschrieben.

Der Pianist mit der Schiebermütze hockt vor seinem Klavier, tief gebückt wie Schroeder von den Peanuts, und lässt die auffallend schlanken Finger über die Tasten fliegen.

Advertisement

Advertisement

„Simon Gronowski und Band“ lassen es gediegen swingen an diesem Abend im Biergarten Kiosque Bois de la Cambre im Süden Brüssels. Sie spielen auf dem Water Lantern FestivalDer Applaus nach jedem Stück ist enthusiastisch. Toll, der Mann, der so charmant lächelt, wenn er mal aufguckt und immer gleich Augenkontakt zum Nächstsitzenden sucht. Dann erkennt man auch, dass dieser Simon Gronowski wirklich sehr, sehr alt sein muss.