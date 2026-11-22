Der Kunsthistoriker Christian Welzbacher dokumentiert in seinem Buch die Bundesstraße 1. Er untersucht soziale Verhältnisse von Aachen bis Küstrin entlang 778 Kilometern Trasse.

Christian Welzbacher hat die Bundesstraße 1 als literarische und architektonische Spurensuche neu aufgemacht. Der Kunsthistoriker und Autor erkundete die über 778 Kilometer lange Trasse, die von der niederländischen Grenze bei Aachen bis zur polnischen Grenze im Küstriner Vorland reicht. Er behandelt die B1 als Nachfolgerin der historischen Reichsstraße 1, die einst 1400 Kilometer lang von Aachen nach Königsberg führte. Seine Reise dient als Bestandsaufnahme der gegenwärtigen deutschen Landschaft.

Potsdamer Straße als Schaufenster der Geschichte

Die Potsdamer Straße gilt historisch als verkehrsreichste Magistrale des Deutschen Reiches. Im Norden der als "Potse" bekannten Strecke entsteht am Kulturforum aktuell ein Kunstquartier mit zahlreichen Galerien. Doch die wilhelminische Pracht ist größtenteils verschwunden. Lediglich in den Nebenstraßen zeugen noch Reste der ehemaligen Bauten von der früheren Größe.

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Welzbacher trifft sich in den Mercator-Höfen, die nach der ehemaligen Druckerei des Tagesspiegels benannt sind. Das Medienhaus residierte dort von 1954 bis 2009. Im Innenhof steht das einstige Wohn- und Atelierhaus von Shisha-Bars und runtergekommene Wohngebäude aus der Nachkriegszeit. Daneben befinden sich ein Brillen-Laden und geschlossene Lokale wie das Café Restaurant Bar Mansy.

Am Ende hält nur noch das Woolworth-Kaufhaus an der Ecke Kurfürstenstraße stand. Es wird als KaDeWe der kleinen Leute bezeichnet. Christian Welzbacher in den Mercator-Höfen an der Potsdamer Straße ist eine zentrale Figur dieser Analyse. Hinter ihm steht das ehemalige Wohn- und Atelierhaus des kaiserlichen Hofmalers Anton von Werner.

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Traurigkeit in der Peripherie und Asseln

Der Autor beschreibt die Gegend als kuriose Ecke. Dort treffen die Reste des einstigen Baby-Strichs auf einen letzten großen Sex-Laden. Als Welzbacher 1987 zum ersten Mal West-Berlin besuchte, überraschte ihn die Ödnis der Halbstadt. Alles wirkte für ihn wie von einer Staubschicht bedeckt. An der Potsdamer Straße schien die Welt zu enden.

Ein ähnliches Phänomen beobachtet er in Asseln. Das Dorf ist ein Unort, der am besten als gesichtslos beschrieben wird. Welzbacher verbrachte dort mehrere Abende auf einer Parkplatzbank an einem Rewe-Getränkemarkt. Er aß Wurstbrötchen und trank Brinkhoffs-Dosenbier, während er mit Menschen ins Gespräch kam.

Er riecht den tranigen Fettgeruch eines Dönerladens. Ihn stört das Dauerbrummen der Motoren, das in der Luft vibriert wie ein Insektenangriff. Vorherrschend ist eine angespannte Stille. Es gibt kein altes Leben mehr in Asseln, aber auch kein neues Leben.

Verkehrslärm und fehlende Anwohnerpriorität

Die Sozialpolitik der letzten Jahrzehnte lässt sich am Patchwork der Straße noch immer ablesen. Hinter dem Bülowbogen steht ein großbürgerliches Gebäude aus der Zeit um 1900. An der Fassade verschmelzen Neorokoko und Jugendstil. Welzbacher findet das architektonisch großartig, aber absoluter Terror.

Ursache ist der massive Verkehrslärm auf der vierspurigen Trasse. Für die Instandhaltung der Bundesstraßen sind Bundesbehörden verantwortlich. Sie sorgen für eine hohe Auslastung mit Autoverkehr. Berliner Bezirke haben dabei nichts zu melden.

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Anwohner besitzen keine Priorität. Eine Tempo-30-Zone wäre für die zuständigen Behörden und den Verkehr undenkbar. Das Problem ist besonders gravierend für Leute, die nicht beschallt werden wollen. Welzbacher nutzt ein Faltrad, das er schnell zusammenklappen kann, um etappenweise voranzukommen.

Dreiunddreißig Stationen als kulturelle Analyse

Der Anstoß für diese umfassende Untersuchung gab ein neuer Job. Welzbacher sollte eine Architektur-Ausstellung in Dortmund kuratieren. Er fand eine Unterkunft im Außenbezirk Asseln. Die dortige Erscheinung bildet den Kontrast zur historischen Pracht in Berlin.

In Deutschland existieren viele Unorte wie Asseln. Das sind Einkaufszentren, Rasthöfe, Industriebrachen und Gewerbeparks. Welzbacher findet diese Strukturen zu zahlreich. In einer Mall wirken die Menschen meistens noch trauriger als draußen.

Christian Welzbacher in den Mercator-Höfen an der Potsdamer Straße hat dreiunddreißig Stationen aufgesucht. Diese Anzahl entspricht den Diabelli-Variationen von Beethoven. Größtenteils ging er dabei nach dem Zufallsprinzip vor. Im ersten Schritt lasse ich mich überraschen und versuche zu verstehen, was sich mir darbietet, erzählt der Autor.

Im zweiten Schritt spreche er gezielt Leute an. Er recherchiert Hintergründe im Netz. Welzbacher schaut genau hin. Er wechselt dabei zwischen nüchternem Reportageton und mitunter ätzendem Spott.