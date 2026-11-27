Kochanleitung, Kulturgeschichte, Kampfschrift: Ein neues Buch widmet sich dem oft gering geschätzten Ketchup. Ein Degustationstermin mit den Autoren.

Um 19.24 Uhr wird Holm Friebe drastisch.

„Wir haben es versemmelt“, ruft er in die Küche in Berlin-Prenzlauer Berg – und meint damit die Zubereitung eines Gerichts mit dem Namen „Zucchini Sussex“. Die Speise besteht im Prinzip aus angebratenen, mit Ketchup vermengten und mit Knoblauch gewürzten Zucchinischeiben. Die vermutete Versemmelung rührt von einem Laissez-faire bei der Reihenfolge der Arbeitsschritte, einer womöglich falschen Schnitttechnik und der Entscheidung, das Ganze in den Ofen zu schieben.

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, das Friebe gemeinsam mit Rainer Kirberg verfasst hat und das kürzlich im März-Verlag erschienen ist. Doch ist das längst nicht nur eine Rezeptsammlung. Es ist ein hybrides Gefäß, gefüllt mit Kulturgeschichte, kulinarischer Bestandsaufnahme, Polemik und einer Ansammlung steiler Thesen. Zugleich fungiert das Buch als liturgische Schrift der eigenen „Church of Ketchup“.