Buchtipp Bielefeld: Mutter übergibt Buchladen an Tochter

Der beliebte Buchladen 'Buchtipp Bielefeld' wechselt die Besitzer. Christiane Lemcke übergibt nach 24 Jahren den Laden ihrer Tochter Merle Lemcke. Die Übergabe erfolgte in einem kleinen Rahmen mit Stammkunden und feierte den besonderen Charakter des Ladens.

Merle Lemcke war im besten Teenager-Alter, als ihre Mutter Christiane auf die Idee kam, das Eckgeschäft Meinders-/ Ecke Siegfriedstraße zu übernehmen, genauer die Fleischerei von Karl-Hermann und Inge Weber. Das war 2001, also zu der Zeit der Euro-Einführung. Eine gute Idee, wie sich schnell herausstellte, denn jetzt, 24 Jahre später, ist der Laden „ Buchtipp Bielefeld “ längst eine Institution geworden im Bielefelder Westen, und Merle ist längst selbst Mutter von drei Kindern – wie ihre Mama.

Sie übernimmt ab sofort das Geschäft. Anfang der Woche erfolgte eine kleine intime Übergabe mit Stammkunden, Knabbereien und Prickelbrause. „Ich erinnere mich gut“, schwelgt Christiane Lemcke in Erinnerungen, „da kam mal ein Mann in meinen Buchladen und wollte von mir ein halbes Pfund Gehacktes.“ Dieser Kunde wurde, wie viele andere, ein regelmäßiger Gast im „Buchtipp“. „Ich hab’ hier etwa 95 Prozent Stammkundschaft“, rechnet die heute 70-Jährige vor – und das ist ihr „Pfund“, sie ist fest verankert in ihrem Siggi-Kiez. Der persönliche Kontakt ist und war Geschäfts- und Erfolgskonzept des „Buchtipp“-Ladens. „Bestellung gerne online, Abholung 24 Stunden später persönlich hier bei uns“, verrät Lemcke ihre Firmenphilosophie in einem Satz. „Ihr eiliges Buch“, nennt sie diesen Express-Service. Die gebürtige Mindenerin weiß, wovon sie spricht. Sie hat Linguistik in Heidelberg studiert, lehrte Deutsch als Fremdsprache und gab Lehrbücher heraus („Wortschatz-Intensivtrainer“, Langenscheidt), zudem ist die heute neunfache Großmutter im deutschen Feldenkrais-Verband aktiv. Was „Buchtipp“ von Amazon unterscheidet Ihre Leidenschaft für Bücher und für Menschen spürt man bis in die Haarspitzen. Die Verzahnung und Verknüpfung zwischen Buchstaben, zwischen Buchdeckeln und der Leserschaft könne nur „face-to-face“ erfolgen, grenzt sich Lemcke von den Amazons und Bertelsmännern dieser Welt ab. Sie sagt: „Wir sind für die Menschen da – anders geht das nicht“. Das hat Lemcke und ihr Team, die Buchtipperinnen Silke Horn und Frauke Kaptain, wohl auch beherzigt, als im Sommer 2022 nach einem Brand im Nachbarhaus 3.000 Bücher und das komplette Inventar zerstört wurden, denn: „Wir hatten nach dem Brand nicht einen einzigen Tag geschlossen.“ Der Buchverkauf wurde seinerzeit einfach auf einen angrenzenden Parkplatz verlegt, wo Lemcke ihren Camper für ein halbes Jahr zum Buchladen umfunktionierte. „Ich hab’ auch nach dem Brand nie ans Aufhören gedacht, obwohl man mir, damals war ich 67, das nahegelegt hatte.“ Auch interessant: Beliebter Bielefelder Buchladen zieht um Voller Vorfreude in den Unruhestand Das war auch die Zeit, als Merle Lemcke immer mehr und zunächst kaum merklich in die Fußstapfen ihrer Mutter trat, und irgendwann: „Mama, ich will den Laden übernehmen, du kannst jetzt hier die Rosinen rauspicken.“ Eine zunächst überraschende Offerte ihrer Tochter – hatte sie ihrer Brut doch immer davon abgeraten, als Selbstständige in die Arbeitswelt zu treten. Lesen Sie auch: Kampf den Falten: Am Bielefelder Siegfriedplatz eröffnet jetzt ein Schönheitssalon Die 38-jährige Lemcke-Junior studierte Wirtschaftspsychologie und verriet vor ein paar Wochen dem Börsenblatt: „Es fühlt sich richtig gut an! In diesem Sinne bin ich neugierig und voller Vorfreude auf meinen neuen Buchtipp-Alltag!“ Auch Christiane Lemcke tritt mit Vorfreude in ihren „Unruhestand“, denn die Rosinen, das ist für sie der Kontakt, das ist die Lust auf Bücher und auf Menschen





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Buchtipp Bielefeld Übergabe Buchladen Familie Siggi-Kiez Stammkunden

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Beliebter Bielefelder Buchladen zieht umNicht ohne meinen Buchladen: Seit sie 16 ist, lebt Gina Just für die Buchhandlung Klack. Während Nachbarn schließen, legt sie an neuem Standort noch mal los.

Weiterlesen »

Merkel signiert ihr Buch «Freiheit» - Ansturm vor BuchladenDie Memoiren der Altkanzlerin stoßen auf großes Interesse. Bei einer Signierstunde in Hamburg stehen rund 200 Leser vor der Buchhandlung. Nicht alle sind Fans von ihr.

Weiterlesen »

Razzia in palästinensischem Buchladen: Fußtritte auf den friedlichen DialogIn einem Ostjerusalemer Buchladen ist es zu einer Razzia und Verhaftungen gekommen. Israelische Intellektuelle solidarisieren sich mit den Betreibern.

Weiterlesen »

Bielefelder Buchhandlung „Buchtipp“ bleibt in FamilienhandNach 24 Jahren übergibt Christiane Lemcke ihren Buchladen im Quartier rund um den Siegfriedplatz an ihre Tochter Merle.

Weiterlesen »

Altkleidersammlung in Bielefeld: Entdecken Sie das zweite Leben Ihrer KleidungAltkleider im Restmüll verboten? Die neue EU-Richtlinie hat für viel Verunsicherung gesorgt. Deshalb haben wir die Sortierung unter die Lupe genommen.

Weiterlesen »

Verlorenes Lastenrad in Bielefeld gefundenEin schwarzes Lastenrad, das vor einigen Monaten in Bielefeld verloren gegangen war, wurde im Ordnungsamt wiedergefunden. Die Fundsache war nur einer von zahlreichen Gegenständen, die im vergangenen Jahr in Bielefeld abgegeben wurden. Das Ordnungsamt bietet in Zukunft Online-Versteigerungen für die unclaimed Gegenstände an, um sie nicht zu entsorgen.

Weiterlesen »