Buckelwal "Timmy" in Dänemark gestrandet und tot

Die private Rettungsinitiative, die den Buckelwal "Timmy" in eine aufwendige Aktion um die Nordspitze Dänemarks herum gebracht hatte, bedauert den nunmehr gesicherten Tod des Tieres vor der dänischen Insel Anholm. Die Initiative plant einen Antrag an das dänische Königshaus zu stellen, um eine Genehmigung zu erhalten, dass das Tier im offenen Meer ungestört von Schaulustigen seinen Frieden finden soll.

Mithilfe eines Schleppers und eines Lastkahns wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen " Timmy " oder " Hope " genannt, in einer aufwendigen Aktion um die Nordspitze Dänemark s herum durch das Skagerrak in die Nordsee und gen Atlantik gebracht.

Vor mehr als zwei Wochen wurde er in der Nordsee freigelassen. Jetzt ist offiziell: Das Tier hat nicht überlebt, der Wal ist vor Dänemark gestrandet und tot. Die Geldgeberin der privaten Rettungsinitiative, Karin Walter-Mommert, bedauert offenbar den nunmehr gesicherten Tod von Buckelwal "Timmy" vor der dänischen Insel Anholm. Der sagte die Unternehmerin n-tv zufolge.

Sie ergänzte: "Allerdings würde ich dafür andere Partnerunternehmen wählen.

" n-tv zufolge plane Walter-Mommert außerdem, einen Antrag an das dänische Königshaus zu stellen, um eine Genehmigung zu erhalten, die esAls Begründung hieß es seitens des Privatsenders, dass der Buckelwal im offenen Meer ungestört von Schaulustigen seinen Frieden finden soll. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben allerdings bislang nicht. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert.

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Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können. Nachdem der Kadaver von Buckelwal "Timmy" vor der dänischen Insel Anholt entdeckt wurde und dort seit mindestens Freitag im seichten Gewässer verwest, hatten die dänischen Behörden angekündigt,Als Begründung hieß es, dass der Kadaver weder eine Gefahr noch ein Hindernis für die Schifffahrt darstelle.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus merkte in einem Interview mit dem NDR außerdem an, dass er eine wissenschaftliche Untersuchung des Kadavers kaum noch für sinnvoll erachte. "Nach mindestens vier Tagen im Wasser ist der"





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Buckelwal, "Timmy", ist vor Dänemark gestrandet und totDie Aktion zur Rettung des Buckelwals, "Timmy", wurde von einer privaten Initiative durchgeführt. Die Kanzlei "Cronemeyer Haisch" kritisierte die Art und Weise der Freilassung und die Rolle von Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies. Der Kadaver des Buckelwals liegt vor der dänischen Insel Anholt im seichten Wasser.

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