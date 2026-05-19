Buckelwal "Timmy" in Nordsee gefunden und tot

Nach einer aufwendigen Aktion wurde der Buckelwal "Timmy" um die Nordspitze Dänemarks herum durch das Skagerrak in die Nordsee und gen Atlantik gebracht. Leider ist das Tier nicht überlebt und ist vor Dänemark gestrandet und tot. Die dänischen Behörden erklärten, dass der Kadaver weder eine Gefahr noch ein Hindernis für die Schifffahrt darstelle.

Nachdem der Kadaver des Buckelwal s " Timmy " vor der dänischen Insel Anholt entdeckt wurde und dort seit mindestens Freitag im seichten Gewässer verwest, hatten die dänischen Behörden angekündigt, dass der Kadaver weder eine Gefahr noch ein Hindernis für die Schiff fahrt darstelle.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus merkte in einem Interview mit dem NDR außerdem an, dass er eine wissenschaftliche Untersuchung des Kadavers kaum noch für sinnvoll erachte.

"Nach mindestens vier Tagen im Wasser ist der Tierarzt hat bestätigt, dass das Tier bereits tot war.





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