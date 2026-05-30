Buckelwal "Timmy" in Nordsee gezogen, dann auf Anholt gebracht

Ein Buckelwal, der vor der Ostseeinsel Poel gestrandet war, wurde über die dänische Ostsee in die Nordsee gezogen und dann auf Anholt gebracht. Einige Tage später wurde ein toter Wal vor der dänischen Küste entdeckt, der es sich um "Timmy" handelt.

Im Rahmen einer beispiellosen Rettungsaktion unter Leitung einer privaten Initiative wurde der vor der Ostsee insel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, über die dänische Ostsee in die Nordsee geschleppt.

Einige Tage nach seiner Freilassung meldeten die Behörden, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handelt. Auf der dänischen Insel Anholt haben die Arbeiten am Kadaver "Timmy" begonnen. Im Livestream des Anbieters "News5" war am Morgen zu sehen, wie ein Fahrzeug das Tier mit einem Seil aus dem flachen Wasser etwas weiter an Land zog. Wie weit der verwesende Wal gezogen werden soll, war zunächst nicht zu erkennen.

Lange passierte nichts, nun soll der vor der dänischen Insel Anholt liegende Kadaver von "Timmy" an Land gezogen werden. Ob das am Samstag oder erst am Sonntag passiert, war zunächst unklar. Der Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen, der in Dänemark seit 25 Jahren Wal-Obduktionen begleitet, sagte, dass das werde ziemlich überwältigend, wenn man es nicht gewohnt ist.

Außerdem bestehe Ansteckungsgefahr, weshalb an solchen Aktionen möglichst wenige Menschen beteiligt seien. Der Forscher nimmt derzeit an, dass das Tier von vornherein keine Chance hatte.

"Das war ganz offensichtlich ein krankes, entkräftetes Tier, das nicht gerettet werden konnte, und man hätte es einfach in Frieden lassen sollen. " Stattdessen habe man ein Tier, das noch nie in Gefangenschaft gelebt habe, tagelang in einer Metallkiste eingesperrt über das Meer bugsiert. "Es wurde von den Wellen hin und her geschmissen, dem Lärm der Motoren ausgesetzt, um dann einfach ins Meer gekippt zu werden – das muss höllisch stressig und beängstigend für das Tier gewesen sein.





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