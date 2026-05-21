Buckelwal "Timmy" ist vor Dänemark gestrandet und tot

Der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal, von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, ist vor Dänemark gestrandet und tot. Die Überfahrt des Kadavers vom Hafen von Greena auf die Insel Anholt auf dem dänischen Festland wird am Donnerstag mit Hilfe von Umweltschutzschiffen der "Dänischen Behörde für grüne Landnutzung und aquatische Umwelt" (SGAV) durchgeführt.

Mithilfe eines Schleppers und eines Lastkaufs wurde der vor der Ostsee insel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen " Timmy " oder " Hope " genannt, in einer aufwendigen Aktion um die Nordspitze Dänemark s herum durch das Skagerrak in die Nordsee und gen Atlantik gebracht.

Vor mehr als zwei Wochen wurde er in der Nordsee freigelassen. Jetzt ist offiziell: Das Tier hat nicht überlebt, der Wal ist vor Dänemark gestrandet und tot. Der Kadaver von Buckelwal "Timmy" soll nach Angaben des Dänischen Umweltministeriums von seinem derzeitigen Aufenthaltsort vor der Insel Anholt auf dem dänischen Festland gebracht werden. Die Überfahrt dauert etwa 2 Stunden und 45 Minuten.

Im Hafen von Greena seien die Bedingungen für eine Obduktion und weitere Arbeiten an dem Kadaver demnach "weitaus besser geeignet". Des Weiteren ist geplant, dass die Presse vor Ort die Arbeiten am Wal verfolgen kann. Der Zugang erfolgt jedoch hinter Sicherheitsabsperrungen, da Maschinen und scharfe Geräte zum Einsatz kommen.

Zudem muss man "angemessene Arbeitsbedingungen" gewährleisten. Die Autopsie soll demnach am Freitag im Hafen von Greena stattfinden. Der Transport von Buckelwal "Timmy" dorthin soll bereits am Donnerstag mithilfe von Umweltschutzschiffen der "Dänischen Behörde für grüne Landnutzung und aquatische Umwelt" (SGAV) erfolgen





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