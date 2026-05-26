Buckelwal Timmy nach chaotischer Befreiung an dänischer Küste tot aufgefunden

Ein in der Ostsee gestrandeter Buckelwal wurde von einer privaten Initiative wieder ins Meer geschleppt, doch wenige Tage später wurde sein lebloser Kadaver vor Anholt entdeckt. Kontroverse um die Rettungsaktion und verantwortliche Akteure.

Im Mai dieses Jahres wurde ein gestrandeter Buckelwal vor der Ostsee insel Poel von einer privaten Rettungsinitiative wieder ins Meer befördert. Der Wal, von den Medien liebevoll Timmy oder Hope genannt, war auf einer Barge festgenagelt und hatte bereits mehrere Verletzungen, darunter eine 60 cm lange Wunde an der rechten Schwanzflosse.

Die Befreiung gestaltete sich als äußerst chaotisch: Das Rettungsteam improvisierte mit Feuerwehrschläuchen, Epoxidharz und sogar mit Methode­en, die ursprünglich für die Rettung von Robben entwickelt worden waren. Am 2. Mai wurden schließlich zwei Schlepper, die "Fortuna B" und die "Robin Hood", eingesetzt, um den Wal über Sandsäcke ins offene Meer zu setzen. Dabei beobachteten ungeschulte Helfer das Tier, während ein beteiligter Techniker, Foster, ausschließlich als Zuschauer fungierte.

Der Plan sah ursprünglich vor, den Wal mithilfe von Booten und günstigen Wetterbedingungen aus der Barge zu schieben, doch durch starken Wellengang und plötzlich einsetzende Westwinde wurde das Vorhaben mehrfach hinausgezögert. Die Wettervorhersage für den Tag sah zunächst mäßigen Wind von bis zu 35 km/h und später gegen 18 Uhr einen starken Wind mit Böen bis zu 55 km/h voraus, was die Situation weiter erschwerte.

Kurz nach der Freilassung meldeten dänische Behörden, dass ein toter Wal vor der Küste der dänischen Insel Anholt entdeckt worden war. Das Tier, das in den kommenden Wochen mehrmals tief bis zu 150 Meter tauchte, soll dort angespült worden sein. Trotz intensiver Medienberichterstattung konnten weder die dänischen Umweltbehörden noch unabhängige Beobachter die Aussagen der beteiligten Rettungsgruppen eindeutig verifizieren. Videoaufnahmen der Freilassung wurden bislang nicht veröffentlicht, sodass die genaue Abfolge der Ereignisse und die Rolle der einzelnen Akteure schwer nachzuvollziehen sind.

Das dänische Umweltministerium erklärte, dass ein ursprünglicher Plan, das Kadaverstück des Wals mithilfe von Booten aus dem Meer zu bergen, aufgrund der ungünstigen Wetterlage und des starken Wellengangs nicht realisierbar gewesen sei. Die Debatte um die Verantwortung für den Tod des Wales ist in Deutschland und Dänemark weiter entbrannt. Ein SPD-Politiker, der in den Medien als Vertreter der Rettungsinitiative aufgetreten ist, wehrte Kritik zurück und betonte, er habe verantwortungsbewusst gehandelt.

Gleichzeitig äußerten Umweltschützer Bedenken, dass die Rettungsaktion dem Tier möglicherweise mehr Schaden zugefügt habe, als sie Nutzen gebracht habe. Die Unschuldsvermutung bleibt bestehen, während die Öffentlichkeit auf klare Aufklärung und transparente Dokumentation der Rettungsmaßnahmen wartet. Der Vorfall wirft grundlegende Fragen zu den Zuständigkeiten bei maritimen Rettungsaktionen, den Einsatz von nicht spezialisierten Helfern und den Umgang mit sensiblen Wildtieren in Notlagen auf





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