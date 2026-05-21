The Buckelwal, known as "Timmy" or "Hope", was successfully rescued and brought to the North Sea and Atlantic Ocean. However, it was later confirmed that the animal did not survive and was found dead. The German Marine Museum in Stralsund confirmed that the skeleton of the Buckelwal was not intended to be displayed in their museum. The rescue operation involved the German Lifesaving Society and the private initiative. The rescue operation was praised by the public but also criticized for the announcement of the end of the operation.
Mithilfe eines Schleppers und eines Lastkaches wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, in einer aufwendigen Aktion um die Nordspitze Dänemarks herum durch das Skagerrak in die Nordsee und gen Atlantik gebracht.
Vor mehr als zwei Wochen wurde er in der Nordsee freigelassen. Jetzt ist offiziell: Das Tier hat nicht überlebt, der Wal ist vor Dänemark gestrandet und tot. Nach Angaben des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund habe es "nie den Plan gegeben", dass das Skelett von Buckelwal "Timmy" in das Deutsche Meeresmuseum kommt. Dies ist durchaus üblich, dass Skelette und Proben von Walen für die Wissenschaft in Sammlungen gesichert werden.
"An Skeletten kann man etwa ablesen, aus welcher Region ein Tier stammt und wie es sich ernährt hat", so die Sprecherin. Was nun konkret mit dem Skelett von "Timmy" nach der Obduktion passieren könnte, erwähnte sie nicht. Auf einer Pressekonferenz im vergangenen April auf der Ostseeinsel Poel, als der Buckelwal noch in deutschen Gewässern gestrandet war, wurde Umweltminister Till Backhaus gefragt, was im Falle eines Todes von "Timmy" mit dem Skelett passieren solle.
Der SPD-Politiker betonte dabei mehrfach, dass man, denn wer das Stralsunder Ozeaneum besuche, könne dort sogar "unter Walen liegen". Der Minister bezog sich dabei auf naturgetreue Modelle der Meeressäuger, die in der Ausstellung "1:1 Riesen der Meere" im Stralsunder Ozeaneum von der Saaldecke hängen. Nach ihrem denkwürdigen Einsatz bei der Bergung des Buckelwals vor der Ostseeinsel Poel steht den beteiligten Rettungsschwimmern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Fokus. Mitglieder seines Teams würden immer noch auf den Einsatz angesprochen.
Viele von ihnen würden durch die zahlreichen Videoaufnahmen erkannt. Der Zuspruch überwiege. Negative Reaktionen habe es aber auch gegeben, etwa nachdem Bartelt angekündigt hatte, man werde nach rund zwei Wochen auf Poel den Einsatz abbrechen und nach Hause fahren. Hätte Bartelt die Zeit seiner Kollegen und Kolleginnen schon vor der Saison aufgebraucht, oder für mögliche Katastrophenlagen, für die sein Team deutschlandweit bereitstehe.
Auch zur Rettungsaktion der privaten Initiative und deren Ausgang äußerte sich Bartelt. Demnach sei es klar gewesen, dass der Wal danach nicht automatisch überlebt. Der Wal-Experte Fabian Ritter wagt eine Prognose hinsichtlich der Geschlechtsbestimmung von dem vor der dänischen Küste gestrandeten und verendeten Buckelwal. Der Meeresbiologe sieht eine Milchdrüsenspalte rechts und links neben der Geschlechtsöffnung, in denen normalerweise die Zitzen von Wal-Weibchen verborgen liegen.
Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben bislang nicht – auch weitere Experteneinschätzungen liegen aktuell nicht vor. Da das vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Tier seinerzeit auf dem Bauch lag, habe man genauere Geschlechtsbestimmungen damals allerdings nicht vornehmen können. Vermutet wurde, dass Buckelwal "Timmy" ein jüngerer Wal-Bulle ist. Die dänischen Behörden wollen den Kadaver von Buckelwal "Timmy" nach eigenen Angaben entfernen.
Man gehe aktuell davon aus, dass der Wal dort "mit hoher Wahrscheinlichkeit verbleiben wird und somit eine erhebliche Belästigung für Besucher und Anwohner darstellen würde". Daher habe das Notfallteam des Umweltministeriums für gestrandete Meeressäuger beschlossen, den Buckelwal zu entfernen. Man arbeite auch an einer Lösung, um "eine – allerdings in enger Abstimmung mit den deutschen Behörden und Forschungseinrichtungen. Das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns sieht darin kein Problem.
Wenn die Zerlegung des Wals wichtige Erkenntnisse bringt, werden wir das sicher erfahren", sagte ein Sprecher des Ministeriums
