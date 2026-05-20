Buckelwal, "Timmy" oder "Hope", ist vor Dänemark gestrandet und tot

Fabian Ritter, ein Wal-Experte, hat eine Prognose bezüglich der Geschlechtsbestimmung des vor der dänischen Küste gestrandeten und verendeten Buckelwals gemacht. Er hat Fotos von "Bild"-Reportern gesichtet, die vor Ort am Strand der Insel Anholt aufgenommen worden seien. Auf einem der Nahaufnahmen des auf dem Rücken liegenden Tieres hat Ritter "eine Milchdrüsenspalte" entdeckt, in denen normalerweise die Zitzen von Wal-Weibchen verborgen liegen.

Mithilfe eines Schlepper s und eines Lastkahn s wurde der vor der Ostsee insel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen " Timmy " oder " Hope " genannt, in einer aufwendigen Aktion um die Nordspitze Dänemark s herum durch das Skagerrak in die Nordsee und gen Atlantik gebracht.

Vor mehr als zwei Wochen wurde er in der Nordsee freigelassen. Jetzt ist offiziell: Das Tier hat nicht überlebt, der Wal ist vor Dänemark gestrandet und tot. Der Wal-Experte Fabian Ritter wagt eine Prognose hinsichtlich der Geschlechtsbestimmung von dem vor der dänischen Küste gestrandeten und verendeten Buckelwal. Der Meeressäuger, von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, soll laut dem MeeresbiologenDemnach habe er Fotos von "Bild"-Reportern gesichtet, die vor Ort am Strand der Insel Anholt aufgenommen worden seien.

Auf einem der Nahaufnahmen des auf dem Rücken liegenden Tieres will Ritter nun rechts und links neben der Geschlechtsöffnung "eine Milchdrüsenspalte" entdeckt haben, in denen normalerweise die Zitzen von Wal-Weibchen verborgen liegen





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