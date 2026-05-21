Buckelwal "Timmy" officially declared dead after rescue operation

The stranded Buckelwal, known as "Timmy" or "Hope", was successfully rescued and brought to the North Sea and the Atlantic. However, it was officially declared dead after the rescue operation. The body of the deceased Buckelwal will be transported to the island of Anholt for further examination.

Mithilfe eines Schleppers und eines Lastkaufs wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, in einer aufwendigen Aktion um die Nordspitze Dänemarks herum durch das Skagerrak in die Nordsee und gen Atlantik gebracht.

Vor mehr als zwei Wochen wurde er in der Nordsee freigelassen. Jetzt ist offiziell: Das Tier hat nicht überlebt, der Wal ist vor Dänemark gestrandet und tot. Der Kadaver von Buckelwal "Timmy" soll nach Angaben des Dänischen Umweltministeriums von seinem derzeitigen Aufenthaltsort vor der Insel Anholt, die Stadt befindet sich an der Ostküste auf dem dänischen Festland. Die Entfernung zwischen dem Hafen von Greena und der Insel Anholt beträgt in Luftlinie etwa 50 Kilometer.

Via Fährverbindung dauert die Überfahrt etwa 2 Stunden und 45 Minuten. Wie Jane Hansen vom Umweltministerium dem Tagesspiegel auf Anfrage erklärte, habe man sich dazu entschlossen, den Körper des Tieres von seinem bisherigen Standort zu entfernen, weil er eine Obduktion durchzuführen und Forschern die Entnahme wertvoller wissenschaftlicher Proben zu ermöglichen. Im Hafen von Greena seien die Bedingungen für eine Obduktion und weitere Arbeiten am Kadaver demnach "weitaus besser geeignet".

Des Weiteren sei wegen des großen Interesses in der deutschen Bevölkerung geplant, dass die Presse vor Ort die Arbeiten am Wal verfolgen könne.

"Der Zugang erfolgt jedoch hinter Sicherheitsabsperrungen, da Maschinen und scharfe Geräte zum Einsatz kommen". Zudem müsse man "angemessene Arbeitsbedingungen" gewährleisten.

"Wir bitten daher alle, die Absperrungen zu respektieren und die Anweisungen vor Ort zu befolgen". Die Autopsie soll demnach am Freitag im Hafen von Greena stattfinden. Der Transport von Buckelwal "Timmy" dorthin soll demnach bereits am Donnerstag mithilfe von Umweltschutzschiffen der "Dänischen Behörde für grüne Landnutzung und aquatische Umwelt" (SGAV) erfolgen. Nach Angaben des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund habe es "nie den Plan gegeben", dass das Skelett von Buckelwal "Timmy" in das Deutsche Meeresmuseum kommt.

"An Skeletten kann man etwa ablesen, aus welcher Region ein Tier stammt und wie es sich ernährt hat". Was nun konkret mit dem Skelett von "Timmy" nach der Obduktion passieren könnte, erwähnte sie nicht. Auf einer Pressekonferenz im vergangenen April auf der Ostseeinsel Poel, als der Buckelwal noch in deutschen Gewässern gestrandet war, wurde Umweltminister Till Backhaus gefragt, was im Falle eines Todes von "Timmy" mit dem Skelett passieren solle.

Der SPD-Politiker betonte dabei mehrfach, dass man, denn wer das Stralsunder Ozeaneum besuche, könne dort sogar "unter Walen liegen". Der Minister bezog sich dabei auf naturgetreue Modelle der Meeressäuger, die in der Ausstellung "1:1 Riesen der Meere" im Stralsunder Ozeaneum von der Saaldecke hängen





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Buckelwal Rescue Operation North Sea Atlantic Dead Examination

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