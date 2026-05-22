Buckelwal Timmy: Rettungsaktion scheitert, toter Wal entdeckt

Die Rettungsaktion um den Buckelwal Timmy, der vor der Ostseeinsel Poel gestrandet war, scheiterte. Einige Tage später wurde vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt, der wohl Timmy ist. Die dänische Umweltbehörde bestätigte, dass mehrere Versuche gescheitert sind, den Kadaver über eine Sandbank zu ziehen.

Im Rahmen einer aufwendigen Rettungsaktion wurde der vor der Ostsee insel Poel gestrandete Buckelwal, von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, von einer privaten Initiative in die Nordsee geschleppt.

Einige Tage nach seiner Freilassung meldeten die Behörden, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handeln soll. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird.

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