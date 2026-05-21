Buckelwal Timmy's body found after rescue attempt

The body of the Buckelwal, known as Timmy, was found after a rescue attempt in the North Sea. The body was found near the Danish coast and is believed to be Timmy.

Im Rahmen einer aufwendigen Rettungsaktion wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, von einer privaten Initiative in die Nordsee geschleppt.

Einige Tage nach seiner Freilassung meldeten die Behörden, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handeln soll. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird.

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Buckelwal Rescue Attempt North Sea Danish Coast Autopsy Transport

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