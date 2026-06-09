Buckelwal Timmy: Teurer Rettungsversuch scheitert, Überreste in Randers verarbeitet

Ein Buckelwal Timmy wurde in der Ostsee gefunden und gerettet. Nach der teuren Rettung wurde das Tier aber wenig später tot in Dänemark angeschwemmt. In einer Fabrik werden nun Timmys Überreste verarbeitet.

Ganz Deutschland bangte mit Buckelwal Timmy , der in der Ostsee festsaß. Nach der teuren Rettung wurde das geschwächte Tier freigelassen und wenig später tot in Dänemark angeschwemmt.

In einer Fabrik werden nun Timmys Überreste verarbeitet. Wie ein Sprecher bestätigte, übernimmt das Unternehmen "Daka Denmark" den Walkadaver und verarbeitet ihn in in einer Fabrik in Randers. Die Wal-Reste werden demnach in drei Bestandteile getrennt. Das Wasser wird gereinigt und in den Fjord geleitet.

Das Fett, zum Beispiel aus der Speckschicht des Tieres, wird zu Biodiesel verarbeitet. In der Fabrik des Unternehmens in Randers werden die Überreste von Walen wie "Timmy" laut einem Sprecher zunächst in drei Bestandteile getrennt. Das Wasser wird gereinigt und in den Fjord geleitet. Alles Fett – zum Beispiel aus der Speckschicht des Wals – wird in Biodiesel umgewandelt.

Der Rest wird zu einer Art Mehl. Die Biomasse wird dann bei der Verbrennung in einer Zementfabrik benutzt. Einige Knochen des berühmten Buckelwals sollen aber für die Nachwelt erhalten bleiben. Sie kommen in die Sammlung des Naturhistorischen Museums in Kopenhagen.

Anfang März wurde Timmy zum ersten Mal in der Ostsee bei Wismar gesichtet. Retter befreiten ihn von Fischernetzen, in denen Timmy sich verfangen hatte. Etwa drei Wochen später strandete das Tier vor Timmendorfer Strand. Dank einer gebaggerten Rinne kann sich der Wal befreien, landete aber später immer wieder auf Sandbänken.

Zuletzt strandet er vor der Insel Poel. Eine private Rettungsinitiative der Millionäre Karin Walter-Mommert und MediaMarkt-Gründer Walter Gunz schafft es, den Buckelwal mit einem Spezialschiff ins Meer zu ziehen. Dort wird er entgegen aller Absprachen am 2. Mai offenbar zu früh freigelassen. 13 Tage später treibt das Tier tot vor der dänischen Insel Anholt.

Bei der Obduktion am Strand wurde eindeutig geklärt, dass Timmy ein Weibchen war und Parasiten in den Organen hatte. Ob diese den Tod des geschwächten Tieres verursachten, sollen weitere Laboruntersuchungen zeigen. Mit Ergebnis wird in einem halben Jahr gerechnet. Der Tracker, den Timmy trug, wurde gefunden.

Die Daten liegen der Rettungsinitiative vollständig und dem Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern teilweise vor. Eine Sprecherin: "Die Daten sollen möglichst zügig abschließend ausgewertet werden. Sobald dies geschehen ist, wird die Öffentlichkeit über die hieraus folgenden Erkenntnisse informiert.





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