Buckelwal "Timmy" über die dänische Ostsee in die Nordsee geschleppt

Die Rettungsaktion unter Leitung einer privaten Initiative war beispiellos und führte zum Überholen des Buckelwals "Timmy" über die dänische Ostsee in die Nordsee. Einige Tage später meldete die Behörde, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handelt.

Im Rahmen einer beispiellosen Rettungsaktion unter Leitung einer privaten Initiative wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen " Timmy " oder "Hope" genannt, über die dänische Ostsee in die Nordsee geschleppt.

Einige Tage nach seiner Freilassung meldeten die Behörden, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handelt. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird.

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