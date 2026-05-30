Buckelwal Timmy vor Anholt: Bergung, Geruch und Kontroverse um den Kadaver

Der gestrandete Buckelwal Timmy liegt seit Wochen vor der dänischen Insel Anholt. Jetzt soll der Kadaver am Strand geborgen, untersucht und entsorgt werden. Experten diskutieren die Todesursache, die Gesundheitsgefahr für Menschen und die Kritik an bisherigen Rettungsversuchen.

Der ungewöhnliche Fall des gestrandeten Buckelwal s, den die Deutschen liebevoll Timmy nannten, beschäftigt die Öffentlichkeit seit mehreren Monaten. Der riesige Meeressäuger lag nach einer langen Odyssee vor der dänischen Urlaubsinsel Anholt im seichten Wasser und zog damit die Aufmerksamkeit sowohl der deutschen als auch der dänischen Bevölkerung auf sich.

Nach zahlreichen gescheiterten Versuchen, das Tier in tiefere Gewässer zu ziehen oder in einen Hafen zu befördern, hat das dänische Umweltamt nun beschlossen, den Kadaver unmittelbar am Strand zu bergen und zu untersuchen. Die genaue Terminplanung ist noch unklar - es könnte bereits am kommenden Samstag oder erst am Sonntag geschehen - doch die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Der Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen, der bereits seit einem Vierteljahrhundert in Dänemark an Wal-Obduktionen mitwirkt, wies darauf hin, dass das lange Liegen in der Sonne einen intensiven Geruch erzeugen werde und zudem eine potenzielle Ansteckungsgefahr bestünde. Deshalb soll die Bergungsaktion mit einem kleinen, streng abgesperrten Team durchgeführt werden, um das Risiko für die beteiligten Helfer zu minimieren. Der Kadaver treibt seit über zwei Wochen vor Anholt und hat inzwischen durch Fäulnisgase stark an Volumen zugenommen.

Ein früherer Versuch, den aufgeblähten Wal per Schleppnetz in tieferes Wasser zu befördern, scheiterte, weil das Tier zu schwer und die Bedingungen zu gefährlich waren. Nun soll das Tier am Strand einer genauen Untersuchung unterzogen werden, um die Todesursache zu klären. Madsen betonte, dass die zentrale Frage nicht mehr sei, ob der Wal gerettet werden könne - das Tier war bereits deutlich geschwächt und hätte kaum eine Überlebenschance gehabt - sondern warum er überhaupt in diese missliche Lage geraten sei.

Erste Hinweise deuten auf ein krankes, entkräftetes Tier hin, das bereits lange bevor es an Land gespült wurde, unter Stress stand. Der Forscher kritisierte zudem den Umgang mit dem Tier, das nach seiner Rettung in einer Metallkiste über das Meer transportiert wurde, dem Lärm von Motoren ausgesetzt und schließlich wieder ins Wasser zurückgelassen worden sei. Solche Vorgehensweisen bezeichnet er als reine Tierquälerei.

Für die Einwohner von Anholt, einer kleinen Insel mit etwa 130 Bewohnern, stellt der Kadaver vor allem ein praktisches Problem dar. Der Strand, an dem der Wal liegt, ist der beliebteste Zugang für Sommergäste und den örtlichen Campingplatz. Wenn das Tier weiter verrottet, steigt der Gestank und die Gefahr einer Kontamination des Sandes und des Wassers, was den Tourismus erheblich beeinträchtigen könnte.

Die örtlichen Behörden haben bereits Warnschilder aufgestellt und raten Badegästen, sich vom Kadaver fernzuhalten, weil die Ansteckungsgefahr nicht unterschätzt werden darf. Sobald die Bergungsarbeiten beginnen, wird der Strand komplett abgesperrt. Tierärzte, Umweltinspektoren und weitere Experten werden den Kadaver auf Spuren von Fischernetz‑Einreissen, Plastik‑Müll sowie sonstigen Fremdkörpern untersuchen. Madsen verwies darauf, dass bei vier der letzten sechs gestrandeten Buckelwale in Dänemark Fischernetze nachweislich zum Tod beigetragen haben.

In den übrigen Fällen sei zwar nichts sicher belegt, doch die Möglichkeit bestehe ebenfalls. Der Vorfall habe die Diskussion darüber neu entfacht, wie man mit solchen Großtieren in einer zunehmend belasteten Ostsee umgeht. Während manche Beobachter den Einsatz von Ressourcen für die Rettung eines einzelnen Wals kritisieren, betont Madsen, dass langfristige Schutzmaßnahmen - zum Beispiel die Reduzierung von Netzen und Plastik in den Gewässern - entscheidender seien, um künftig solche Tragödien zu verhindern.

Die Wissenschaftler freuen sich dennoch, dass Buckelwale wieder vermehrt in die Ostsee zurückkehren, und hoffen, dass die Lehren aus diesem Fall zu nachhaltigeren Schutzstrategien führen werden





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