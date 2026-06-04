Buckelwal Timmy wird an Dänemarks Anholt strandseitig sezieren - Forschungsteam kämpft gegen Gestank und Druck

Ein fünfköpfiges Expertenteam unter Leitung von Charlotte Bie Thøstesen untersucht den toten Buckelwal Timmy am Strand von Anholt. Ziel ist die Klärung der Todesursache und die Entnahme wissenschaftlicher Proben, wobei die Arbeit durch stark verwesende Körperteile und hochdruckare Gase erschwert wird.

Der Strand der dänischen Insel Anholt wird heute zum Tatort einer außergewöhnlichen wissenschaftlichen Untersuchung. Vor drei Wochen wurde der leblos an die Küste gespültene Buckelwal Timmy entdeckt - sein massiver Körper ist bereits stark verwest, ein modriger Geruch liegt schwer in der Luft.

Nun soll ein Forschungsteam aus Dänemark den riesigen Meeressäuger sezieren, um die Todesursache zu klären und wertvolle biologische Proben zu sichern. Der Eingriff ist alles andere als routine­mässig: Während eine gewöhnliche Tierkörperuntersuchung meist in einem Labor erfolgt, müssen die Forscher hier direkt am Strand arbeiten, das Fell durchschneiden, das Fettschicht durchdringen und schließlich die dicken Muskel- und Hautschichten mit speziell konstruierten Flenz­messern aufreißen.

Das Team, das von der Naturhistorikerin und Fachchefin Charlotte Bie Thøstesen vom Museum Vest geleitet wird, besteht aus fünf bis sechs erfahrenen Fachkräften - Pathologen, Tierärzten und Meeresbiologen - die alle streng geschützt in Vollschutzanzügen, mit Kapuzen, Schutzbrillen und Atemmasken ausgestattet sind. Sie kommen mit einer Fähre zur Insel, planen das Vorgehen exakt nach einem festgelegten Protokoll und beginnen mit den ersten Schnitten durch die etwa 20 cm dicke Haut.

Bereits beim Aufschneiden entsteht ein gewaltiger Druck, da sich Gase und Flüssigkeiten im verkümmerten Körper angesammelt haben; ein falscher Schnitt könnte diese plötzlich freisetzen und die Einsatzkräfte gefährden. Die Wissenschaftler arbeiten deshalb schrittweise, folgen den Vorgaben der Pathologen und nutzen die langen Messerstiele, um kontrolliert in die tieferen Gewebeschichten vorzudringen. Sobald die Haut und das Unterfettgewebe geöffnet sind, können Magen, Darm und weitere innere Organe untersucht werden.

Für die Forscher ist das ein einmaliger Blick in das Innere eines so großen Meeressäugers, vergleichbar mit einer kriminal­technischen Aufklärung à la CSI, nur dass die Beweismittel hier biologische Proben statt Fingerabdrücke sind. Jane Hansen, Leiterin einer Abteilung der dänischen Umweltschutzbehörde, erklärt, dass die Obduktion nicht nur der Klärung des Todesfalls dient, sondern auch eine etablierte Praxis bei großen Walstrandungen ist, wenn das Tier eine potenzielle Gefahr für die Umwelt darstellt oder wenn wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden können.

Die entnommenen Gewebe‑ und Flüssigkeitsproben sollen Aufschluss darüber geben, ob Krankheiten, Parasitenbefall, Umweltgifte oder physische Verletzungen zum Tod von Timmy geführt haben. Außerdem wird untersucht, warum der Wal nach seiner Freilassung in die Nordsee am 2. Mai plötzlich verstarb. Die Analyse könnte wichtige Informationen über die Gesundheit von Buckelwalen in der Region liefern und zukünftige Schutzmaßnahmen beeinflussen.

Nachdem die Sektion abgeschlossen ist, wird der Kadaver in einen blauen Container geladen, der bereits am Strand bereitsteht, und anschließend per Lkw vom Hafen von Anholt aufs Festland transportiert, wo er weiter verarbeitet wird. Das gesamte Vorgehen wird von den Behörden streng überwacht, um sowohl die Sicherheit der Fachkräfte als als auch den Schutz der Umwelt zu gewährleisten.

Die Szene erinnert an einen Krimi: Ein riesiger, verrottender Wal, ein eingespieltes Team von Experten, modernste Ausrüstung und das Ziel, ein Rätsel zu lösen, das seit drei Wochen an der Küste liegt. Die Öffentlichkeit beobachtet das Geschehen gespannt - nicht nur wegen des Gestanks, sondern vor allem wegen der möglichen Erkenntnisse, die aus dieser seltenen Gelegenheit gewonnen werden können





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