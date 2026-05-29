Buckelwal Timmy wird auf Anholt geborgen und obduziert

Das dänische Umweltministerium hat entschieden, den Kadaver des Buckelwals Timmy auf der Insel Anholt zu bergen und zu obduzieren. Grund sind ungünstige Wetterbedingungen, die einen Transport nach Grenaa verhinderten. Deutsche Forscher und Behörden werden nicht vor Ort sein, aber die Ergebnisse anfordern.

Das dänische Umweltministerium hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass der Kadaver des Buckelwal s Timmy, der vor der Insel Anholt in der Ostsee treibt, nun an Ort und Stelle geborgen und obduziert wird.

Jane Hansen von der dänischen Umweltbehörde bestätigte dem Tagesspiegel auf Anfrage, dass man beschlossen habe, den Wal auf Anholt an Land zu ziehen, die Obduktion sowie wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen und den Kadaver anschließend auf der Insel zu entsorgen. Die Arbeiten sollen in zwei Phasen erfolgen: Bereits an diesem Wochenende wolle man die Obduktion und die Bearbeitung des Körpers vornehmen, woraufhin der Kadaver in der darauffolgenden Woche beseitigt werden solle.

Hansen ließ offen, wann genau der Kadaver am Wochenende an Land gezogen werden soll. Hintergrund der Entscheidung ist, dass die Wetterbedingungen der letzten Tage einen Transport des Kadavers über die Ostsee ins 50 Kilometer entfernte Grenaa unmöglich machten, wo ursprünglich die Obduktion geplant war. Der Reporter der Videonachrichtenagentur News5, Tobias Grabow, berichtete, dass sich bereits erste Fahrzeuge für die Bergung an Bord eines Schiffes befänden, darunter ein Bagger und ein allradgetriebenes Unimog-Fahrzeug.

Diese Angaben ließen sich jedoch unabhängig nicht überprüfen, und eine Anfrage des Tagesspiegels an das dänische Umweltministerium blieb bislang unbeantwortet. Forscher des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund, die maßgeblich an den ersten Rettungsmaßnahmen für den gestrandeten Buckelwal beteiligt waren, werden voraussichtlich nicht bei der Obduktion vor Ort sein. Eine Sprecherin der Institution sagte dem Tagesspiegel: Vom Deutschen Meeresmuseum wird niemand bei der Obduktion vor Ort sein. Wir haben bisher keinerlei Anfragen gestellt.

Stattdessen wolle man sich darauf beschränken, die Obduktionsergebnisse anzufordern, sobald sie vorliegen. Das Skelett von Timmy werde nicht im Meeresmuseum ausgestellt oder für wissenschaftliche Zwecke aufbewahrt, auch nicht, wenn es andernfalls von den dänischen Behörden entsorgt würde. Auch das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns wird keinen Vertreter entsenden. Ein Sprecher betonte, dass man nicht ungebeten dabei sein wolle.

Allerdings habe man bei den dänischen Behörden bereits die Daten des GPS-Trackers angefragt, der kurz vor der Freilassung am Körper des noch lebenden Wals angebracht wurde. Die Daten sollen ausgewertet werden, um zu erfahren, wie lange der Wal nach der Freilassung gelebt und wo er sich aufgehalten hat. Umweltminister Till Backhaus war maßgeblich in die ersten Rettungsmaßnahmen involviert. Am Donnerstagnachmittag trafen zwei Walretter von Team Hope am Strand von Anholt ein.

In Livestream-Aufnahmen der Videonachrichtenagentur News5 war zu sehen, wie die beiden Männer in wasserdichten Wathosen mit Gerätschaften hantierten und sich mit Teleskopstangen und einem Band in Art einer Wäscheleine ausstatteten. Die Behörden betonen weiterhin, dass Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen, da die Gefahr einer Krankheitsübertragung bestehe. Die Arbeiten auf Anholt sollen noch am selben Wochenende beginnen.

Die Obduktion wird wertvolle Erkenntnisse über die Todesursache des Buckelwals liefern, der im Mai in der Ostsee gestrandet war und nach tagelangen Rettungsbemühungen schließlich tot aufgefunden wurde





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