Das Nachrichtentext erzählt der Entdeckung eines toten Wals vor der dänischen Küste, der vermutlich "Timmy" ist, die Chance auf eine erfolgreiche Schiffahrt eines Stürmers, und den weiteren Weg des Tussendkalbwal sowie seiner Obduktion.

Im Rahmen einer aufwändigen Rettungsaktion wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, von einer privaten Initiative in die Nordsee geschleppt.

Einige Tage nach seiner Freilassung meldeten die Behörden, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handeln soll. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird.

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Der Körper sollte 50 Kilometer über die Ostsee in den Hafen von Grenaa transportiert werden, damit dänische Experten dort an Freitag eine Obduktion vornehmen wollten. Leider gelang es nicht, den Kadaver über eine Sandbank zu ziehen, wie ein News5-Reporter unter Berufung auf eine mit den Bergungsarbeiten vertraute Person berichtete. Währenddessen zeigten die Livestream-Aufnahmen, dass sich der Kadaver des Wals aufgrund von im Körper entstehenden Fäulnisgasen immer weiter aufbläht.

Das Dänische Umwelministerium hatte am Donnerstagabend: "Was ich sehe, ist ein wie ein Ballon aufgeblasener Wal - offensichtlich schon ziemlich unter Spannung.

" Er ergänzte: Das Risiko hierfür steige demnach "mit jeder Minute". Der Wal-experte äußerte seine Vermutungen auf Grundlage von Filmmaterialien. Mit "gezielten Schnitten oder Punktierungen" in den Walkörper könne man dafür sorgen, dass die Gase austreten. Der Experte betonte: "Je früher man das macht, desto besser.

" Am Donnerstag teilte die Dänische Umwelbehörde mit, dass man den Kadaver von Buckelwal "Timmy" am gleichen Tag mithilfe eines Schleppers vom beliebten Strand der Insel Anholt rund 50 Kilometer über die Ostsee ins Häfereichen von Grenaa transportten wolle. Dort soll Jane Hansen vom Umweltministerium dem Tagesspiegel auf Nachfrage erklärte, "Ein News5-Reporter vor Ort berichtete unter Berufung auf eine mit den Bergungsarbeiten vertraute Person, dass einige Versuche bislang gescheitert seien und es" Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben bislang nicht.

Wie es nun weitergehen soll, bleibt fraglich. Der Kadaver von Buckelwal "Timmy" soll nach Angaben des Dänischen Umweltministeriums von seinem bisherigen Aufenthaltsort vor der Insel Anholt entfernt werden. Die Stadt befindet sich an der Ostküste auf dem dänischen Festland. Die Entfernung zwischen dem Hafen von Grenaa und der Insel Anholt beträgt in Luftlinie etwa 50 Kilometer.

Via Fährverbindung dauert die Überfahrt etwa 2 Stunden und 45 Minuten. Die Obduktion des Wals soll demnach bereits am Freitag im Hafen von Grenaa stattfinden. Der Transport von Buckelwal "Timmy" dorthin soll bereits am Donnerstagmittag mithilfe von Umweltschutzschiffen der "Dänischen Behörde für grüne Landnutzung und aquatische Umwelt" (SGAV) erfolgen. Soll es nicht möglich sein, den Transport abzuschließen, werden die weiteren Arbeiten stattdessen auf Anholt durchgeführt.

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