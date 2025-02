Buckelwal verschluckt Kajakfahrer und spuckt ihn wieder aus

Ein 24-jähriger Kajakfahrer im Süden Chiles wurde von einem Buckelwal verschluckt und wenige Sekunden später wieder lebend ausgespuckt. Der Vater des Jungen filmte den beängstigenden Vorfall mit seiner Handykamera.

Ein Buckelwal hat einen 24 Jahre alten Kajakfahrer im Süden Chile s mitsamt seinem Boot verschluckt und wenige Sekunden später wieder lebend ausgespuckt. Der Vater von Adrián Simancas filmte den Vorfall in der Magellanstraße mit seiner Handykamera, wie US-Medien berichteten. Als sich der 24-Jährige anschließend ins Boot seines Vaters Dell rettet, hört man ihn im Video rufen: «Ich dachte, er hätte mich verschluckt.

» Ihm sei zunächst gar nicht klar gewesen, was geschehen sei, sagte Adrián dem Sender CNN en Español über die Momente im Inneren des Wals. «Als ich mich umdrehte, spürte ich auf meinem Gesicht etwas Schleimiges. Ich sah Farben wie dunkelblau, weiß, etwas, das sich von hinten näherte, das sich schloss ... und mich hinunterzog», sagte er. «In diesem Moment dachte ich, dass ich nichts tun kann, dass ich sterben werde. Ich wusste nicht, was es war.» Erst als er wieder an der Wasseroberfläche war, habe er langsam verstanden, was passiert sei. Sein Vater Dell berichtete, er habe eine starke Welle hinter sich aufschlagen hören. «Und als ich mich umdrehte, sah ich weder Adrián noch sein Packfloß, also machte ich mir Sorgen, und etwa drei Sekunden später sah ich, dass er an die Oberfläche geschossen war und das Packfloß hinter ihm her», sagte Dell dem Sender. Trotz des beängstigenden Vorfalls wollen Vater und Sohn aber auch in Zukunft gemeinsam Kajakfahren gehen, versicherten sie dem Sender





