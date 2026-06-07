Buddy Ogün veralbert Nagelsmann mit einem neuen Lied

Der Kult-Komiker und YouTuber Buddy Ogün hat einen neuen Song komponiert, der sich auf den Bundestrainer Julian Nagelsmann bezieht. Der Song hat den Titel “NAGELSMANN” und soll am 5. Juni in voller Länge erscheinen. Ogün preist den Song als “offizielle WM-Hymne“ an und stellt dazu die Frage, ob Nagelsmann die Mannschaft zum Turniersieg nageln kann.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in einem neuen Lied mit schrägen Textzeilen veralbert. Der Sänger und Songwriter ist der Kult-Komiker und YouTuber Buddy Ogün , bekannt für seinen Gag-Song “Margarete” und als glühender Fan des Hamburger SV.

Der Refrain des neuen Liedes lautet: “Unser Mann, der alles nageln kann, heißt Julian Nagelsmann. ” Darauf reimt er weiter: “Unser Mann mit Nagel-Fachverstand heißt Julian Nagelsmann.

“ Der Text ist bewusst doppeldeutig formuliert, die Musik hat den typischen Ballermann-Stil. Zum Strophen-Inhalt ist bislang wenig bekannt, der Song mit dem Titel “NAGELSMANN” erscheint in voller Länge erst am 5. Juni. Ogün preist ihn in den Ankündigungen auf seinen Social-Media-Kanälen als “offizielle WM-Hymne“ an und stellt dazu die Frage: “Nagelt Julian uns zum Turniersieg?

“ Die Chance, dass der Mitsing-Song tatsächlich zum Hit wird, steigt, wenn der Bundestrainer die USA bei der Generalprobe am Samstag in Chicago und anschließend die Gruppengegner Curacao, Elfenbeinküste und Ecuador “wegnageln“ muss. Die Vorbereitung mit der Mannschaft auf das Turnier läuft noch, Nagelsmann ist nicht der erste Bundestrainer, auf den ein Song komponiert wurde. Es gibt nur einen Rudi Völler, auf den ein Klassiker komponiert wurde, und Nagelsmann-Vorgänger Jogi Löw wurde 2010 mit “Gimme Hope” besungen





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