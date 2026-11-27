Die Buffalo Bills gewinnen das Top-Spiel gegen die Chiefs mit 13:10. Josh Allens schwache Performance und geblockter Punt entscheiden die Partie in schwierigen Wetterbedingungen.

Im Top-Spiel des 12. Spieltags der National Football League siegten die Buffalo Bills mit 13:10 gegen die Kansas City Chiefs. Das Match, das als Defensiv-Schlacht charakterisiert wurde, endete mit einem knappen Vorsprung aufgrund eines geblockten Punts und eines Field-Goals zum Saisonende. Die Bedingungen auf dem Feld waren durch starken Wind und Regen extrem schwer, was die Offensive der Teams deutlich einschränkte. Beide Mannschaften zeigten in der ersten Halbzeit kaum offensive Effektivität.

Josh Allens schwache Offensive-Performance

Der Quarterback der Buffalo Bills, Josh Allen, überzeugte in diesem Spiel nicht und bestätigte eine absteigende Form in den vergangenen Spielen. Allen warf 21 Pässe, von denen nur zehn am Mann ankommen konnten. Zwei dieser Bälle wurden von der Defense der Kansas City Chiefs abgefangen. Insgesamt erzielte Allen nur 81 Passing Yards. Seine Passer Rating lag bei einem niedrigen Wert von 18,3.

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Obwohl Josh Allen 43 Yards mit seinen Beinen erlaufen konnte, blieb die Defense der Chiefs ihn fest im Griff. Der Running Back James Cook lief zwar viele Versuche, mit 32 Carry-Attempts erzielte er jedoch nur 117 Yards. Ein Touchdown gelang ihm, aber die Effizienz war niedrig. Der beste Receiver der Bills war Khalil Shakir mit 33 erlaufenen Yards. Mit dieser Form wird es den Buffalo Bills schwerfallen, den Super Bowl zu gewinnen.

Historische Dominanz der Chiefs in der Regular Season

Trotz der Niederlage bleibt die Rivalität zwischen den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills in der Regular Season einseitig. Seit dem Jahr 2020 gewannen die Chiefs nur eins der sieben Spiele gegen die Bills. Dieser historische Vorteil der Chiefs zeigt sich auch in den statistischen Gesamtbilanzen der vergangenen Jahre. Die aktuelle Niederlage ändert nichts an der Tatsache, dass die Chiefs in direkten Duellen in der regulären Saison dominiert haben.

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Die Buffalo Bills hatten jedoch Glück, da sie in dieser Defensive-Schlacht die besseren Entscheidungen in der zweiten Halbzeit trafen. Der geblockte Punt war ein entscheidender Moment, der den Ballgewinn sicherte. Das Walk-Off-Field-Goal am Ende der Partie besiegelte den 13:10-Sieg. Die Kombination aus defensiver Stärke und opportunistischen Spielzügen führte zum Erfolg.

Konsequenzen für die Playoff-Positionen

Der Sieg verbessert die Position der Buffalo Bills in der AFC-East-Division erheblich. Die Niederlage der Kansas City Chiefs bedeutet, dass die Chiefs ihre Führungsposition in der AFC West festigen können. Die Play-off-Positionen werden durch solche direkten Duells deutlich bestimmt. Die Bills nutzten die Chance, sich im Tabelle zu verbessern, während die Chiefs ihre Dominanz in der Regular Season nicht komplett ausbauen konnten.

Die Defensive der Buffalo Bills zeigte in diesem Spiel die notwendige Stärke, um das Spiel zu gewinnen. Josh Allen musste sich in diesem Match anpassen und lief mehr mit den Beinen, da die Pässe nicht sicher ankamen. Die Kansas City Chiefs nutzten ihre Defense, um Allen unter Druck zu setzen. Das Ergebnis zeigt, dass Defensive in der NFL entscheidend sein kann, insbesondere wenn die Offensive nicht trifft. Die Bills gewinnen dank dieser Strategie und der Umstände.