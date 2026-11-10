Buffalo Bills besiegen Minnesota Vikings: 23:6-Sieg und Wentz Debakel

Die Buffalo Bills gewinnen mit 23:6 gegen die Minnesota Vikings. Carson Wentz scheitert, OBJ kehrt zurück. Ein klares Signal für die NFL-Spitze.

Die Buffalo Bills feiern mit einem deutlichen 23:6-Auswärtssieg gegen die Minnesota Vikings ihre siebte Partie in Folge. Das Ergebnis unterstreicht die Position der Bills als einer der Hauptrivalen im Rennen um die Meisterschaft und schürt Zweifel an der Titelchance der Vikings. Während das Team aus Buffalo sich weiter nach vorne entwickelt, geriet der Gast aus Minnesota in eine tiefe Krise.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand das Debakel von Quarterback Carson Wentz. Der Ersatzmann für den verletzten Stammspieler Kyler Murray zeigte eine durchwachsene bis katastrophale Leistung. Er konnte die Offense der Vikings kaum in Schwung bringen und warf zwei Interceptions, die den Spielverlauf nachhaltig belasteten. Die Kritik an der Darstellung war eindeutig und hart.

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Carson Wentz liefert katastrophale Performance

Wanja Müller, ehemaliger Quarterback der deutschen Nationalmannschaft und Experte für das NFL League Pass-Format auf DAZN, bewertete die Darstellung Wentz' mit den Worten "Katastrophal". Diese Einschätzung trifft den Kern der Probleme bei den Vikings. Wentz startete erst zum zweiten Mal in dieser Saison, da er zuvor wegen einer Oberschenkelzerrung von Kyler Murray pausieren musste. Vor dem Spiel gab es noch emotionale Momente, als er am Spielfeldrand seine Frau Madison sowie die Töchter Hadley Jayne, Hudson Rose und Hayes Emersyn umarmte. Baby Hunter Mae fehlte, da sie in zwei Wochen ein Jahr alt wird.

Der erhoffte Glücksbringer blieb jedoch aus. In den ersten beiden Vierteln gelangen Wentz kaum nennenswerte Abschlüsse. Ein harter Treffer zwang ihn dazu, weiterhin angeschlagen zu spielen, was sich an seinen ständigen Berührungen des Unterarms zeigte. Die Zuschauer im Stadion und vor den Bildschirmen mussten lange auf die ersten Punkte warten, da das Offensivspiel der Vikings blockiert war.

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OBJ kehrt überraschend auf den Platz zurück

In einer dramatischen Wendung tauchte einer der bekanntesten Namen der vergangenen NFL-Jahre plötzlich wieder auf: Odell Beckham Jr. (34). Der Skandal-Star feierte sein völlig überraschendes Debüt für die Minnesota Vikings. Der Einsatz wurde durch akuten Personalmangel im Kader erzwungen, wodurch Beckham aus dem Practice Squad befördert wurde. Jahrelang zählte er zu den größten Stars der Liga, doch nach zahlreichen Verletzungen, Wechseln und Kontroversen, darunter eine Doping-Sperre, ist er längst nicht mehr der Spieler von früher.

Die Formkurve verlief in der jüngeren Vergangenheit abwärts. In der vergangenen Saison bestritt Beckham kein einziges Spiel in der NFL. Zu Saisonbeginn lief er drei Mal für die New York Giants auf, wurde dabei jedoch nur einmal bei einem Spielzug angespielt. Am 3. Oktober wurden seine Verträge aufgelöst. Vier Tage später nahmen ihn die Vikings für ihr Trainingsteam unter Vertrag. Sein Auftritt gegen Buffalo markierte somit einen symbolischen Neustart, der jedoch nicht den gewünschten Durchbruch bedeutete.

Statistiken beleuchten den technischen Matchup

Das Duell auf dem Papier versprach Hochspannung, da zwei extrem unterschiedliche Teamstärken aufeinandertrafen. Die Vikings verfügten über die zweitbeste Verteidigung der Liga, die durchschnittlich nur 271,6 zugelassene Yards zuließ. Insbesondere gegen den Pass waren sie mit nur 154,9 zugelassenen Yards die Nummer eins in der Liga. Auf der anderen Seite trat die beste Offense der gesamten NFL an, die im Schnitt 33,3 Punkte pro Spiel erzielte. Beide Mannschaften gingen mit einer ausgeglichenen Bilanz von sechs Siegen und nur einer Niederlage in das entscheidende Duell.

Die Statistik allein reichte jedoch nicht aus, um den Sieg einzustreichen. Die Defensive der Vikings konnte die Power-Offense der Bills zunächst eindämmen, doch in der Schlussphase des ersten Viertels brach die Mauer. Tyler Bass traf mit einem Field Goal zum 3:0 für Buffalo, ehe Will Reichard für die Vikings ausglich. Doch 44 Sekunden vor der Pause kehrte die Führung zurück, als Keleki Latu den ersten Touchdown der Partie erzielte.

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Zweite Niederlage verschärft die Situation in Minnesota

Nach der Pause verschlechterte sich die Lage für Carson Wentz weiter. In der Schlussphase des dritten Viertels warf er seine zweite Interception. Eine besonders bittere Situation entstand, als die Übertragungskameras Max Brosmer in Großbild zeigen, während im Fernsehen bereits über einen Wechsel am Quarterback-Posten diskutiert wurde. Mit 13:6 für die Bills ging das Team in das Schlussviertel, in dem nur wenige im U.S. Bank Stadium noch mit einer Wende rechneten.

James Cook III. sicherte den Sieg endgültig, als er sechs Minuten und 17 Sekunden vor Ende das Spiel entschied. Vier Minuten und 40 Sekunden vor Schluss kam Max Brosmer schließlich für den verletzten Wentz ins Feld. Brosmer brachte zwar frischen Wind in das Offensivspiel, doch die Zeit reichte nicht mehr aus. Für die Minnesota Vikings bedeutete das Ergebnis die zweite Niederlage in Folge, während die Buffalo Bills mit ihrem Sieg ihre Dominanz in der Liga festigten.