Buffalo Bills besiegen Minnesota Vikings: Odell Beckham Jr. macht Debüt

Die Buffalo Bills gewinnen mit 23:6 bei den Minnesota Vikings und sichern sich den siebten Saisonsieg. Odell Beckham Jr. feiert sein Debüt, Carson Wentz bleibt verletzt.

Die Buffalo Bills haben am Montagabend das Monday Night Football Spiel gegen die Minnesota Vikings klar mit 23:6 gewonnen. Dieser Sieg markiert den siebten Erfolg der Bills in dieser Saison und festigt ihre Position als einer der Top-Favoriten für den Super Bowl. Die Vikings hingegen mussten eine deutliche Niederlage hinnehmen, die ihren aktuellen Abstiegstrend in der Konferenz bestätigt und die Hoffnungen auf eine positive Wende weiter schwinden lässt.

Odell Beckham Jr. feiert überraschendes Vikings-Debüt

Der ehemalige Star Odell Beckham Jr. steht kurz vor der Halbzeitpause plötzlich auf dem Spielfeld und feiert unerwartet sein Debüt für die Minnesota Vikings. Der 34-jährige Wide Receiver wurde am Spieltag direkt aus dem Practice Squad befördert, da die Vikings personelle Engpässe auf der Wide Receiver Position hatten. Lange Zeit galt Beckham als einer der schillerndsten und talentiertesten Akteure in der gesamten NFL-Historie, doch seine Karriere ist von zahlreichen Verletzungen, häufigen Wechseln zu verschiedenen Mannschaften sowie kontroversen Ereignissen wie einer Doping-Sperre geprägt.

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In der vergangenen Saison absolvierte Beckham kein einziges Spiel in der Liga. Zu Beginn der aktuellen Spielperiode kam er für die New York Giants drei Mal zum Einsatz, wobei er nur einmal bei einem einzigen Spielzug auch angespielt wurde. Am 3. Oktober wurde er von den Giants entlassen, woraufhin die Minnesota Vikings ihn vier Tage später für ihr Trainingsteam unter Vertrag nahmen. Sein plötzliches Erscheinen im aktiven Kader war somit eine direkte Reaktion auf die akute Personalnot im Aufgebot der Vikings.

Carson Wentz kämpft mit Verletzungen und taktischer Schwäche

Quarterback Carson Wentz gab seinen zweiten Saisonstart für die Minnesota Vikings, nachdem Stammspieler Kyler Murray aufgrund einer Oberschenkelzerrung pausieren musste. Vor dem Spiel zeigte Wentz eine emotionale Seite, als er seine Frau Madison sowie drei seiner vier Töchter am Spielfeldrand umarmte. Die Töchter Hadley Jayne, Hudson Rose und Hayes Emersyn waren anwesend, während die jüngste Tochter Hunter Mae, die in zwei Wochen ihren ersten Geburtstag feiert, fehlte. Trotz dieser familiären Unterstützung verlief der Start des Quarterbacks jedoch alles andere als erfolgreich.

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In den ersten beiden Spielvierteln gelang Wentz kaum ein erfolgreicher Passversuch. Der Experte Wanja Müller, ehemaliger Quarterback der deutschen Nationalmannschaft, bezeichnete die Leistung beim NFL-League-Pass auf DAZN als katastrophal. Wentz wurde durch einen harten Tackle angeschlagen und hielt sich während des gesamten Spiels wiederholt an seinem Unterarm. Seine Unsicherheit im Offensivspiel spiegelte sich auch in den statistischen Daten wider, da die Bills-Defensive als die zweitbeste der Liga gilt und im Passspiel sogar auf Platz eins liegt.

Nur eine Minute und 57 Sekunden vor dem Ende des zweiten Viertels warfen die Bills die ersten Punkte nach dem Feld. Tyler Bass verwandelte ein Field Goal für 3:0. Kurz darauf glich der Vikings-Kicker Will Reichard in der Schlussphase aus, doch 44 Sekunden vor der Pause erzielten die Bills durch Keleki Latu den ersten Touchdown der Partie. Wentz warf im dritten Viertel seine zweite Interception, woraufhin die Medien bereits über einen Wechsel spekulierten.

Real-World-Impact: Bills dominieren und sichern Super-Bowl-Träume

Die Minnesota Vikings gehen mit einer Bilanz von sechs Siegen und einer Niederlage in dieses hochkarätige Duell, während die Buffalo Bills ebenfalls sechs Siege und eine Niederlage auf dem Konto haben. Die Vikings verfügten über eine starke Defensive mit nur 271,6 Yards Raumgewinn pro Spiel, standen aber der besten Offensive der Liga gegenüber, die im Durchschnitt 33,3 Punkte pro Spiel erzielte. Trotz dieser Spannung entwickelte sich das Spiel zu einem einseitigen Schauspiel zugunsten Buffalos.

James Cook III. sicherte den Sieg endgültig, indem er sechs Minuten und 17 Sekunden vor Schluss einen weiteren Touchdown erzielte. Erst vier Minuten und 40 Sekunden vor Spielende kam der Ersatzmann Max Brosmer für den verletzten Wentz ins Spiel. Brosmer brachte zwar frischen Wind in die schwache Offensive der Vikings, doch dieser Wechsel kam zu spät, um das Blatt noch zu wenden. Die Vikings erleiden damit ihre zweite Niederlage in Folge.

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Für die Buffalo Bills bedeutet dieser klare Sieg einen weiteren momentumstarken Schritt in Richtung Playoffs. Mit dem siebten Sieg untermauern sie ihre Rolle als ernsthafter Kandidat für den Super Bowl. Für die Minnesota Vikings bleibt nur die Hoffnung auf eine schnelle Genesung von Kyler Murray und eine bessere Leistung der Offense in den kommenden Wochen, um den Absturz in der Division zu stoppen.