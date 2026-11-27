Trotz Sieg gegen die Chiefs zwingen die miserablen Quartback-Statistiken von Josh Allen die Buffalo Bills zur Selbstreflexion. Seine 81 Passyards und zwei Interceptions drohen den Titeltraum zu vereiteln.

Die Buffalo Bills beenden die aktuelle Phase der Regular Season mit einer beeindruckenden 10-1-Bilanz und haben mit einem knappen 13:10-Erfolg gegen den Erzrivalen Kansas City Chiefs den wichtigsten Gegner besiegt. Doch hinter der erfreulichen Tabellenposition verbirgt sich eine ernste Warnung, die direkt von Quarterback Josh Allen ausgeht. Seine aktuelle Form ist ein massives Sorgenkind, das die Playoff-Chancen des Teams fundamental gefährden könnte.

Statistische Katastrophe beim Sieg gegen die Chiefs

Allen hat seinem Team bei dem knapp gewonnenen Duell gegen Kansas City beinahe den Sieg aus den Händen gegeben. Seine offensive Bilanz war mehr als bescheiden: Nur 81 Passing Yards und null Touchdowns verzeichnete der Star-QB. Hinzu kamen zwei Interceptions, die das Spielgeschehen massiv belasteten. Weitere 43 Yards auf dem Boden konnte er sammeln, aber das Passer Rating von 18,3 markiert das zweitschlechteste Ergebnis seiner gesamten Profikarriere.

Also read Tyler Bass entscheidet Giganten-Duell: Buffalo besiegt Kansas City

Dieses Ergebnis ist kein Einzelphänomen, sondern fügt sich in ein besorgniserregendes Gesamtbild ein. Seit Wochen agiert der Quarterback unter seinen eigenen Möglichkeiten und zeigt eine Leistung, die mit dem Ansprüchen eines Super-Bowl-Kandidaten nicht vereinbar ist. Gegen schwächere Gegner mag diese defensive Spielweise noch akzeptabel sein, doch für einen Run ins Finale fehlt die erforderliche Dominanz.

Spielplan und defensive Entlastung verschleiern Probleme

Es ist wichtig zu betonen, dass der aktuelle Spielplan in dieser Saison besonders zuvorkommend für Buffalo ausfiel. Viele der gegnerischen Teams rangieren weit unten in den Power Rankings und setzten vor allem aus Backup-Quarterbacks zusammen. Zudem sorgten die irregulären Wetterbedingungen gegen Kansas City dafür, dass die geringen Pass-Yards nicht zu hoch bewertet werden dürfen.

Advertisement

Advertisement

Dennoch bleibt die Turnover-Anzahl ein kritisches Problem. Mit elf Interceptions hat Allen bereits eine besorgniserregende Zahl an Ballverlusten verursacht. Diese Fehler sind keine harmlosen langen Pässe (sogenannte Arm Punts), sondern kostspielige Fehler. Auffällig ist, dass es beim Sieg gegen die Las Vegas Raiders die einzige Partie war, in der Allen weder eine Interception noch einen Fumble produzierte.

Diese Inkonsistenz ist für einen Spieler seines Kalibers nicht akzeptabel. Die Frage bleibt, wie das Team bestehen kann, wenn der Quarterback nicht seine eigentliche Stärke entfaltet. Ein MVP-Ranking erhält man nicht geschenkt, und die Erwartungshaltung in Buffalo ist entsprechend hoch. Die aktuelle Performance enttäuscht diese Erwartungen auf das Schwerste.

Star-Abwehr trägt das Team trotz Offensivschwäche

Allen fällt es derzeit offensichtlich schwer, die Führung in der Offensive zu übernehmen. Die Entlastung kommt primär von der Defense, die konstant starke Leistungen abliefert. Ohne diese Stabilität im defensiven Bereich wäre die 10-1-Bilanz kaum möglich gewesen. Die defensive Unit hält das Team in jedem Spiel wett, selbst wenn die Offensive nicht funktioniert.

Auch die Offensive Line und die weiteren Angriffsachsen zeigen positive Signale. Running Back James Cook liefert konstant wichtige Yards und Touchdowns. Die Wide Receiver DJ Moore und Khalil Shakir befinden sich ebenfalls in sehr guter Verfassung und schaffen es, Lücken in der Verteidigung zu nutzen.

Advertisement

Advertisement

Doch die Grundfrage bleibt unbeantwortet: Was geschieht, wenn Josh Allen seine eigentliche Form zurückfindet? Wenn ein Quarterback seines Schlages auf seinem Niveau spielt, sind die Bills unumstößlich. Die Kombination aus einer starken Abwehr und einem top-formigen QB wäre für die Nfl schwer zu stoppen. Derzeit ist dies jedoch eine Utopie.

Aussichten auf die Postseason

Für die bevorstehenden Playoffs ist die aktuelle Situation der Buffalo Bills kritisch. Der Sieg gegen die Chiefs ist wichtig, aber die Art des Sieges trügt. Solange Josh Allen nicht in der Lage ist, Spiele durch seine Passkünste zu entscheiden, bleiben die Chancen auf den Super Bowl utopisch. Die Mannschaft muss ihre Schwächen schnellstmöglich beheben, um nicht im ersten Playoff-Spiel auszusteigen.

Die Erwartung ist klar: Die Defense und die weiteren Offensivspieler wie James Cook, DJ Moore und Khalil Shakir können das Team nicht allein tragen. Es wird erwartet, dass der Quarterback in den kommenden Wochen massiv zulegen muss. Nur wenn er seine Form findet, können die Buffalo Bills den Traum von der Meisterschaft ernsthaft verfolgen. Andernfalls wird die 10-1-Bilanz in der Geschichte als verpasste Chance verwehrt bleiben.