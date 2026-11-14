Buga 2029: Barrierefreiheit in Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal eingeschränkt

Kulturminister Sven Teuber erklärt, dass denkmalgeschützte Burgen in der Region nicht voll barrierefrei ausgebaut werden dürfen. Details zur Buga 2029, zum Budget und zu digitalen Lösungen.

Die Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal im Jahr 2029 steht vor einer besonderen Herausforderung, da sie im UNESCO-Welterbe stattfindet. Kulturminister Sven Teuber hat bestätigt, dass nicht alle geschützten Kulturdenkmäler vollständig für Besucher mit Mobilitätseinschränkungen oder ältere Menschen zugänglich gemacht werden können. Diese Einschränkung ergibt sich aus dem strengen Schutz der historischen Bausubstanz und den einzigartigen geomorphologischen Gegebenheiten der Region.

Denkmalpflege trifft auf moderne Zugänglichkeit

Jedes einzelne Kulturdenkmal verfügt über spezifische Voraussetzungen, die eine Standardanpassung an Normen für Barrierefreiheit oft unmöglich machen. Minister Teuber führte aus, dass insbesondere die Burgen im Oberen Mittelrheintal aufgrund ihrer exponierten Lage und ihrer komplexen baulichen Beschaffenheit keine pauschalen Lösungen zulassen. Stattdessen müssen für jeden Standort individuelle Kompromisse gefunden werden, die den Denkmalschutz nicht verletzen.

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Am konkreten Beispiel der Burg Rheinfels wird deutlich, wo die Grenzen liegen. Dort sollen Teilbereiche zwar barrierefrei erreichbar sein, eine vollständige Öffnung der gesamten Anlage ist jedoch nicht realisierbar. Die bestehenden Steigungen, Treppenstufen und die Art der Bodenbeläge würden durch einen vollständigen Umbau den historischen Charakter der bedeutenden Ruine gravierend beeinträchtigen. Um diese Lücke zu schließen, prüft man derzeit den Einsatz digitaler Varianten als ergänzende Zugangsmöglichkeit für diese gesperrten Zonen.

Digitalisierung als Ersatz für physischen Zugang

Neben der Burg Rheinfels werden alle übrigen Parks der Bundesgartenschau Barrierefreiheit gewährleisten können. Minister Teuber betonte auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion hin, dass man an zusätzlichen infrastrukturellen Angeboten arbeitet. Dazu gehört die Diskussion um die Einrichtung eines Sinnesgartens, der speziell für sehbehinderte Gäste konzipiert ist. Ebenso wird die Schaffung eines Demenzgartens als sinnstiftender Raum erwogen, um auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen ein inklusives Erlebnis zu bieten.

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Diese ergänzenden Maßnahmen werden durch ein durchdachtes Leit- und Informationssystem unterstützt. Solche Systeme sollen Informationen nicht nur visuell, sondern auch in leichter Sprache zugänglich machen. Gezielte Führungen sind ebenfalls Teil des Konzepts, um sicherzustellen, dass Besucher unterschiedlichster Fähigkeiten die Ausstellungen verstehen und genießen können. Diese Maßnahmen sollen die fehlende physische Zugänglichkeit mancher historischer Stätten kompensieren.

Räumliche Verteilung und wirtschaftliches Gerüst

Die Bundesgartenschau erstreckt sich über einen Zeitraum vom 19. April bis zum 7. Oktober 2029. Das Veranstaltungsgebiet umfasst eine Länge von 67 Kilometern entlang des Rheins, beginnend in Hessens Rüdesheim und endend am Deutschen Eck in Koblenz. Innerhalb dieser weiten Fläche sind acht sogenannte Buga-Parks mit fünf zentralen Ausstellungsfächen geplant. Die Hauptstandorte liegen in Lahnstein, Sankt Goar, an der Loreley, in Rüdesheim am Rhein sowie in Bingen am Rhein.

Zusätzlich zu den Hauptparks, die einen Buga-Ticket erfordern, gibt es drei Bürgerparks, die kostenfrei zugänglich sind. Diese befinden sich in Assmannshausen, Sankt Goarshausen und Bacharach. Diese Struktur soll sicherstellen, dass auch außerhalb der Kernbereiche ein niedrigschwelliger Zugang zur Veranstaltung besteht. Die geografische Streuung über die verschiedenen Gemeinden erfordert eine koordinierte Planung der barrierefreien Verkehrswege.

Finanzierung und Beteiligungsstruktur der Region

Das Gesamtbudget für die Buga Oberes Mittelrheintal 2029 beläuft sich auf 143 Millionen Euro. Die Finanzierung wird über mehrere Säulen gesichert. Die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen übernehmen die Hauptlast der Kosten. Rheinland-Pfalz steuert bis zu 68,6 Millionen Euro bei, während Hessen bis zu 11,4 Millionen Euro beiträgt. Diese Summen machen den Großteil der staatlichen Förderung aus.

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Neben den Landesmitteln beteiligen sich die Kommunen des Zweckverbands Welterbe Oberes Mittelrheintal mit 15,2 Millionen Euro an der Finanzierung. Die Organisatoren planen zudem, weitere 47,8 Millionen Euro durch eigene Einnahmen der Bundesgartenschau zu generieren. Diese Aufstellung zeigt, dass die Veranstaltung auf eine breite finanzpolitische Unterstützung angewiesen ist, um die Anforderungen an Qualität und Zugänglichkeit im UNESCO-Welterbe erfüllen zu können.