Fan-News: Burga senkt die Preise auf die limitierte Sunrise on the Reaping Kollektion. Jetzt 25 % sparen auf robuste Panem-Schutzcases für Smartphones.

Der Hersteller Burga hebt aktuell die Preise für seine lizenzierte Merchandise-Kollektion anlässlich des Buchstarts von "Sunrise on the Reaping". Für Fans der bekannten Fiktionswelt Panem gewährt der Anbieter einen speziellen Rabatt von 25 Prozent auf ausgewählte Schutz- und Accessoire-Artikel. Diese temporäre Preisreduzierung gilt in Verbindung mit dem bevorstehenden Black Friday und macht die exklusiven Designs für Sammler und Alltagsschutz-Suchende attraktiver.

Geltungsbereich der Preisreduzierung

Der Rabatt von 25 Prozent gilt direkt für die Tough-Magnetic-Variante der Hüllen. Als konkretes Beispiel nennt Burga Preise für ein iPhone 18 Pro Max. Der reguläre Listenpreis beträgt dort 65 Euro. Nach Abzug des Rabattfaktors reduziert sich der Endpreis für die Kundinnen und Kunden auf knapp 48 Euro. Diese Kalkulation zeigt die konkrete Ersparnis im oberen Preissegment.

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Designelemente der limitierten Serie

Die Kollektion fängt die Ästhetik der Roman- sowie Filmreihe stimmig ein und bedient sich an etablierten Motiven der beliebten "Panem"-Geschichte. Fans haben die Wahl zwischen verschiedenen Tier- und Pflanzenmotiven, warmen "Sunrise"-Designs, aber auch etwas dunkler gehaltenen Motiven im Tarot-Stil. Schlangen, Vögel und Pfeile sind als zentrale visuelle Elemente natürlich inklusive.

Funktionale Ausstattung und Schutz

Zusätzlich zu den Hüllen bringt Burga Powerbanks sowie AirPod- und Stanley-Cases heraus. Die magnetische Kompatibilität ermöglicht für zahlreiche Modelle kabelloses Laden. Die stoßfeste und robuste Konstruktion verfügt über erhöhte Ränder. Diese schützen Kamera und Bildschirm bei Stößen und können die Aufprallkraft teilweise absorbieren. Die Anzahl der Schichten unterscheidet sich je nach Modell.

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Einschränkungen bei der Kombinierbarkeit

Bei den Aktions-Artikeln gibt es klare regulatorische Unterschiede. Interessiert ihr euch auch für Produkte wie Uhrenarmbänder ohne "Panem"-Motiv, dann könnt ihr sogar bis zu 49 Prozent auf entsprechende Artikel sparen. Allerdings könnt ihr hierbei wirklich nur Handyhüllen und keine anderen Cases kombinieren. Die hohen Rabatte auf andere Kategorie-Artikel gelten also getrennt von der Hunger Games Serie.

Kundenerlebnis und Versandbedingungen

Preislich bewegen sich die Hüllen deutlich im oberen Segment. Wer Wert auf MagSafe-Kompatibilität, hochwertige Materialien und ein exklusives Design legt, findet hier aber eine durchdachte Lösung. Der kostenlose Versand ab 100 Euro und 30 Tage Rückgaberecht bieten zusätzliche Sicherheit. Das ermöglicht eine risikofreie Auswahl, falls sich die Begeisterung für ein bestimmtes Motiv nach dem Erhalt verflüchtigt.