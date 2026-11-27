Prinzessin Charlotte soll von einer Karriere auf der Bühne träumen. Würde sie dafür sogar ihren royalen Titel aufgeben?

soll davon träumen, später als Sängerin und Schauspielerin auf der Bühne zu stehen. Dafür würde sie möglicherweise sogar ihren Prinzessinnentitel und die Anrede "Königliche Hoheit" ablegen.

Das berichtet dieist derzeit elf Jahre alt. Sobald sie volljährig ist, könnte sie demnach eine eigene Karriere verfolgen, die nichts mit den offiziellen Pflichten der Königsfamilie zu tun hat. Fürkäme offenbar auch ein ganz anderer Weg infrage: Eine Quelle beschreibt sie gegenüber der Zeitung als "wunderbare Schauspielerin und Sängerin".

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Zudem heißt es über ihre Zukunftspläne:künstlerisches Talent soll auch eine Rolle spielen, wenn es um die Wahl ihrer nächsten Schule geht. Angeblich hat die Prinzessin ein Internat ins Auge gefasst, das für seinen Schwerpunkt auf darstellenden Künsten bekannt ist. Aktuell geht sie in die siebte Klasse der Lambrook School. Auf die gemischte Privatschule geht auch ihr jüngerer BruderAuch die Mitarbeiter im Zuhause der Familie sollen die Geschwister nicht förmlich mit "Königliche Hoheit" ansprechen.