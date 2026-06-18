Buhrufe und Spottgesänge: FIFA-Trinkpausen sorgen weiter für Ärger bei Fans und Spielern

Trotz kühlerTemperaturen und Dauerregen in Toronto unterbricht die FIFA auch beim Spiel Ghana gegen Panama für Hydrationspausen. Fans reagieren mit Buhrufen und Spott, Spieler wie Virgil van Dijk kritisieren die Maßnahme als versteckte Werbepause. Die Debatte über Sinn und Zweck der Trinkpausen bei der WM bleibt hitzig.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft sorgt die von der FIFA vorgeschriebene Hydrationspause weiter für Diskussionen. Während des Spiels zwischen Ghana und Panama in Toronto , das mit 1:0 endete, unterbrachen die Spieler trotz kühler Wetterbedingungen von 19 Grad Celsius und Dauerregen beide Halbzeiten für jeweils drei Minuten.

Die Zuschauer reagierten auf die unerwartete Pause mit deutlichem Unmut und Buhrufen. Ähnlich erging es den englischen Fans, die ihren Ärger offen zur Schau stellten. Bereits beim Auftaktspiel der "Three Lions" in Dallas, das unter angenehmen, klimatisierten Bedingungen stattfand, hatte es erste Unmutsbekundungen gegeben. In Toronto wurde die Situation noch zugespitzt: Während der ersten Trinkpause ertönten Spottgesänge wie "What the f***ing hell is that?

" durch das Stadion. Offiziell dienen die Unterbrechungen dem Schutz der Spieler vor Hitze und Dehydrierung. Doch viele Beobachter vermuten einen wirtschaftlichen Hinterhalt, da die Sendeanstalten die dreiminütige Werbepause nutzen, um Werbung auszustrahlen. Die Pausen finden jedoch unabhängig von den tatsächlichen Wetterbedingungen statt - auch in geschlossenen, klimatisierten Arenen.

Dies führt zu Kritik, da die Unterbrechungen den Spielfluss stören und die Dynamik des Spiels verändern. Gleichzeitig nutzen Trainer die Auszeit für taktische Anweisungen, was den sportlichen Charakter der Pause weiter relativiert. Auch viele Spieler äußern sich kritisch. Der niederländische Abwehrspieler Virgil van Dijk sagte: "Ich habe fast alle Spiele bis heute gesehen.

Jedes Mal gehen wir in die Werbung - das gefällt mir nicht wirklich. Die Trinkpause ist auch eine Werbepause. Das ist nicht mein Ding. Für die neutralen Zuschauer vor dem Fernseher ist das auch nicht gut.

" Er räumt jedoch ein, dass die Pausen bei extremer Hitze sinnvoll sein können: "Wenn es wirklich heiß ist, kann man darüber reden. Aber meiner Meinung nach muss man jedes Spiel einzeln betrachten.

" Die FIFA steht damit weiter in der Kritik, eine Maßnahme einzuführen, die sowohl sportlich als auch aus Zuschauersicht umstritten ist. Die Debatte über die Notwendigkeit und die wahren Motive hinter den Trinkpausen wird anhalten, solange die Unterbrechungen bei jedem Spiel und unter allen Bedingungen durchgeführt werden





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