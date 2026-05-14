Bulgarian Photographer Captures Generations of Fathers and Sons Holding Hands in a Touching Project

A Bulgarian documentary photographer, Valery Poshtarov, has embarked on a touching project to capture the bond between fathers and their sons through a series of photographs. The project, titled "Father and Son," features fathers and sons holding hands, creating a unique and intimate visual narrative. The idea for the project came to Poshtarov when he held his two sons' hands on their way to school, contrasting with a friend's child who was also around the same age but did not receive the same gesture of affection.

Vor fünf Jahren brachte der bulgarische Dokumentarfotograf Valery Poshtarov seine beiden Söhne zur Schule, als ihm ein Freund der Familie entgegenkam. Poshtarovs Söhne waren acht und zehn Jahre alt, und er hielt beide an der Hand.

Eine für ihn ganz selbstverständliche, vertraute Geste. Nicht für den Freund, dessen Kind in einem ähnlichen Alter war.

"In diesem Moment wurde mir klar, dass das Verhältnis zwischen meinen Söhnen und mir nicht für immer so bleiben würde," erzählt Poshtarov gegenüber "The Observer". Eines Tages würden seine Söhne seine Hand loslassen. Er überlegte, was er tun könnte, um die Nähe zu bewahren und "dafür zu sorgen, dass sich das auch in Zukunft normal anfühlt" – eine Art melancholische Vater-Mission. Und deshalb wollte er die Geste auf Fotos festhalten.

In elf Ländern entstanden bereits mehr als 500 dieser Generationenfotos. Die Idee zu dem Projekt kam Poshtarov, als er seine beiden Söhne zur Schule brachte. Er hielt sie an den Händen. Ein Freund sein etwa gleichaltriges Kind nicht.

Berührung ist nicht immer selbstverständlich – doch Vater und Sohn auf diesem Bild wirken locker, das Foto entstand 2022 in Batak (Bulgarien). Viele der Männer hatten seit Jahrzehnten keinen Körperkontakt mehr zueinander. Ihre ersten Berührungen seien oft zögerlich gewesen. 2024 fotografierte er dieses Vater-Sohn-Gespann in Kalace (Montenegro)





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