Bulgariens spektakulärer Sieg beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien

Ein Abend voller Kontraste: Während Bulgarien mit dem Song Bangaranga den ersten historischen Sieg feiert, muss Deutschland mit Sarah Engels eine herbe Niederlage auf dem 23. Platz hinnehmen.

Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien wird als einer der extravagantesten Abende in der Geschichte des Wettbewerbs in Erinnerung bleiben. Es war eine Nacht, die von extremen Gegensätzen geprägt war, von opernhaften Höhen bis hin zu absurden Inszenierungen, die das Publikum in Atem hielten.

Am Ende des Abends gab es eine klare Gewinnerin, die nicht nur ihr Land, sondern auch eine neue Ära des ESC einläutete. Die 27-jährige Sängerin Dara aus Bulgarien triumphierte mit ihrem Song 'Bangaranga' und sicherte sich mit einer beeindruckenden Punktzahl von 516 Punkten den ersten Sieg in der Geschichte ihres Landes. Ihr Auftritt war eine Mischung aus harten Beats, einer provokanten Choreografie und einem Look, der an die Berliner Underground-Clubszene erinnerte.

In schwarzem Latex und einer Fessel-Optik schaffte sie es, die Aufmerksamkeit der gesamten Welt auf sich zu ziehen und die Konkurrenz weit hinter sich zu lassen. Israel belegte mit 343 Punkten den zweiten Platz, gefolgt von Rumänien, das mit 296 Punkten den dritten Rang erreichte. Im krassen Gegensatz zum bulgarischen Erfolg stand das Ergebnis für die deutsche Hoffnungsträgerin Sarah Engels.

Die 33-jährige Sängerin war mit ihrem Song 'Fire' in den Wettbewerb gestartet und versprach eine energiegeladene Performance, die bereits bei ihrem Betreten der Bühne durch massive Pyro-Effekte angekündigt wurde. Während die gesangliche Leistung von vielen Beobachtern als fehlerfrei und stark bewertet wurde, spiegelte sich dies nicht in der finalen Punktewertung wider. Besonders schockierend war das Ergebnis des Publikumsvotings: Sarah Engels erhielt absolut null Punkte von den Zuschauern.

Zwar konnte sie von der Fachjury noch 12 Punkte sammeln, doch dies reichte bei weitem nicht aus, um einen hinteren Platz zu vermeiden. Am Ende landete Deutschland auf dem enttäuschenden 23. Platz von insgesamt 25 teilnehmenden Nationen. Lediglich das Vereinigte Königreich schnitt noch schlechter ab und beendete den Abend mit einem einzigen Punkt.

Der TV-Kommentator Thorsten Schorn hatte während der Show zwar die Freude der Sängerin gelobt und scherzhaft über die hohen Spritpreise aufgrund der vielen Pyro-Effekte gewitzelt, doch die Stimmung schlug nach der Bekanntgabe der Punkte in Ernüchterung um. Neben dem dramatischen Duell zwischen Triumph und Niederlage bot das Finale eine Vielzahl an künstlerischen Experimenten. Finnland setzte mit dem Song 'Liekinheitin', was auf Deutsch 'Flammenwerfer' bedeutet, ebenfalls auf eine massive Feuer-Show.

Linda Lampenius und Pete Parkkonen kombinierten Geigenklänge mit explosiven Effekten und schufen so ein echtes Pyro-Spektakel, das die Halle in Wien regelrecht zum Beben brachte. Die Moderatorin Victoria Swarovski brachte es treffend auf den Punkt, als sie erklärte, dass sie zwar kein Finnisch verstehe, aber jede einzelne Emotion des Songs gespürt habe. Auch Moldau blieb seinem Ruf treu und präsentierte mit Satoshi und Aliona Moon den Song 'Viva, Moldova!

'. Ein riesiges rotes Kleid dominierte die Bühne und unterstrich den patriotischen Geist des Auftritts. Litauen schickte den 34-jährigen Lion Ceccah ins Rennen, der komplett versilbert und mit einer einzigen Träne im Gesicht eine melancholische und zugleich visuell beeindruckende Performance ablieferte. Frankreich hingegen setzte auf die reine stimmliche Gewalt der erst 17-jährigen Monroe, die mit einer ihrer stärksten Stimmen des gesamten Wettbewerbs bewies, dass Talent keine Altersgrenze kennt.

Die Show in Wien hat durch ihre Diversität und die technische Brillanz Maßstäbe gesetzt, die in den kommenden Jahren schwer zu übertreffen sein werden. Durch den Sieg von Dara wird der Eurovision Song Contest 2027 nun in Bulgarien ausgetragen werden. Es bleibt spannend, wie das Gastgeberland diesen Erfolg nutzen wird, um die Show im nächsten Jahr zu gestalten.

Während die Fans in Bulgarien bereits in euphorischer Stimmung sind, wird in Deutschland sicherlich eine Diskussion darüber entbrennen, warum die Performance von Sarah Engels beim Publikum so wenig Anklang fand, obwohl sie stimmlich überzeugte. Der ESC bleibt somit einmal mehr ein Wettbewerb, bei dem nicht nur die Musik, sondern vor allem die Inszenierung und die Sympathiewerte des Publikums über den Sieg entscheiden





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