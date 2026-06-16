Bulle springt in Menge: 11,5 Millionen Dollar Schmerzensgeld gefordert

Beim Rodeo in Sisters (Oregon) sprang der Bulle Party Bus über den Zaun und verletzte zwei Zuschauerinnen schwer. Sie fordern nun 11,5 Millionen Dollar von den Veranstaltern.

Das jährliche Rodeo in der Kleinstadt Sisters in Oregon wird als die größte kleine Show der Welt beworben. Doch die Veranstaltung im Juni 2024 könnte für die Organisatoren nun zum finanziellen Desaster werden.

Bei dem Event sprang ein Bulle namens Party Bus über den rund 1,80 Meter hohen Zaun der Arena und landete mitten in der Zuschauermenge. Zwei Besucherinnen erlitten dabei schwere Verletzungen und fordern nun insgesamt 11,5 Millionen Dollar Schmerzensgeld - umgerechnet etwa zehn Millionen Euro. Der Vorfall sorgt landesweit für Schlagzeilen und wirft ein Schlaglicht auf die Sicherheitsstandards bei Rodeos. Die Sisters Rodeo Association und die Firma Corey & Lange Rodeo Co., die den Wettkampf gemeinsam veranstalteten, stehen nun vor Gericht.

Sie weisen alle Vorwürfe zurück und argumentieren, dass das Verhalten des Bullen nicht vorhersehbar gewesen sei. Die Klägerinnen hingegen behaupten, das Tier sei absichtlich zu aggressiven Aktionen angestachelt worden, um die Show spektakulärer zu machen. Die Klägerinnen sind Allison Hickey und Kristin Wert. Hickey gab an, dass Party Bus direkt auf ihr gelandet sei.

Sie erlitt einen vierfachen Bruch an Arm und Schulter sowie eine Quetschung am Bein. Ihr Anwalt erklärte, dass sie monatelang arbeitsunfähig war und immer noch unter den Folgen leide. Sie fordert 9,25 Millionen Dollar. Kristin Wert wurde von dem Bullen in der Nähe eines Imbissstandes in die Luft geschleudert und anschließend überrannt.

Sie zog sich schwere Verletzungen an Beinen, Arm und Schulter zu und verlangt 2,3 Millionen Dollar. Beide Frauen werfen den Veranstaltern vor, nicht ausreichend für die Sicherheit der Zuschauer gesorgt zu haben. Der Zaun, der die Arena von den Besuchern trennte, sei viel zu niedrig gewesen und habe einen Sprung des Bullen nicht verhindern können.

Zudem hätten die Cowboys das Tier gezielt gereizt, um eine erhöhte Leistung zu erzielen - ein Vorwurf, der in der Rodeo-Branche als ungewöhnlich gilt. Die Verteidigung der Veranstalter argumentiert, dass derartige Vorfälle äußerst selten seien und man alle üblichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe. Der Bulle habe sich zuvor normal verhalten und sei nicht aggressiver gewesen als andere Tiere.

Allerdings räumen sie ein, dass nach dem Vorfall T-Shirts und andere Fanartikel mit dem Motiv des springenden Bullen verkauft wurden. Die Klägerinnen sehen darin einen weiteren Beweis für die Profitgier der Organisatoren. Der Fall wird nun vor einem Gericht im Deschutes County verhandelt. Rodeo-Experten erwarten, dass das Urteil weitreichende Konsequenzen für die gesamte Branche haben könnte - insbesondere in Bezug auf die Höhe der Sicherheitszäune und den Umgang mit den Tieren.

Derweil ist Party Bus, der nach dem Sprung durch die Menge rannte und mehrere Menschen verletzte, in einem Stall untergebracht und darf vorerst nicht mehr an Rodeos teilnehmen





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