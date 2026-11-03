Bullet Train: Brad Pitt in chaotischem Action-Komödien-Thriller auf Netflix

Brad Pitt spielt einen Auftragskiller in 'Bullet Train', einem actionreichen Thriller mit globalem Cast. Der Film ist noch bis zum 30. November exklusiv auf Netflix verfügbar.

Der US-Schauspieler Brad Pitt führt in dem Action- und Komödie n-Thriller Bullet Train die Hauptrolle eines von Pech verfolgten Auftragskillers an. Die Premiere des Films erfolgte im Jahr 2022, doch für das deutschsprachige Publikum startet die Veröffentlichung auf der Streamingplattform Netflix erst am 5. August 2024. In dieser Produktion agiert Pitt als ein professioneller Mörder, der nach mehreren gescheiterten Einsätzen eigentlich nur noch eines möchte: seinen nächsten Auftrag so ruhig und unauffällig wie möglich über die Bühne bringen.

Handlung auf dem japanischen Hochgeschwindigkeitszug

Die Handlung entfaltet sich vollständig an Bord eines japanischen Hochgeschwindigkeitszugs, einer setting, das ursprünglich aus dem Roman Maryland des Autors Kōtarō Isaka stammt. Kaum steigt der Protagonist in den Zug ein, läuft alles anders als geplant, da sich an Bord mehrere gefährliche Killer aus aller Welt befinden. Diese Gegner verfolgen ihre ganz eigenen Aufträge, was zu einer komplexen Verflechtung führt, die sich enger miteinander verknüpft, als es zunächst den Anschein hat. Gleichzeitig kommen sich die verschiedenen Missionen gegenseitig in die Quere, was zu einer chaotischen und dynamischen Situation führt, die den weiteren Verlauf der Geschichte bestimmt.

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Kritische Rezeption und stilistische Vergleiche

Die Kritiken zum Film fallen gemischt aus, wobei einige Rezensenten die witzigen Elemente loben, aber auch die übermäßige Aufmerksamkeitssuche kritisieren. Ein Kritiker beschreibt den Film als Kind, das nach seiner Mutter ruht, bevor es gegen eine Backsteinmauer kracht. Andere bewerten den Film jedoch sehr positiv und nennen ihn witzig, actionreich und dem Titel absolut angemessen. Besonders der vielfältige Cast und die Actionszenen machen den Film sehr unterhaltsam. Einige Elemente erinnerten viele Zuschauer an den Stil von Quentin Tarantino, besonders durch den überspitzten Einsatz von Blut bei den brutalen Tötungsszenen.

Unterhaltungswert trotz mangelnder Tiefe

Trotz der gelobten Unterhaltungsmomente wird bemängelt, dass weder die Figuren noch der Film selbst besonders viel Tiefgang besitzen. Ein weiterer Kritiker bezeichnet den Film als ziemlich unterhaltsam, aber auch als übertrieben brutal und chaotisch. Es wird angemerkt, dass der Film gegen Ende etwas nachlässig wird, doch die witzige Energie des Casts macht ihn zu einem kurzweiligen Thriller für Fans von Actionkomödien. Die zahlreichen versehentlichen Todesfälle sorgen dafür, dass es immer wieder etwas zu lachen gibt, was die Action nie langweilig werden lässt.

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Verfügbarkeit und Streaming-Informationen

Für Zuschauer, die sich ein eigenes Bild von Bullet Train machen möchten, bietet Netflix eine begrenzte Verfügbarkeit. Der Film ist noch bis zum 30. November auf der Plattform streambar. Falls Interessenten noch kein Netflix-Abo haben, können sie beispielsweise eines abschließen, um Zugang zu diesem Titel und anderen Inhalten zu erhalten. Diese zeitliche Begrenzung schafft eine gewisse Dringlichkeit für Fans des Genres, den Film innerhalb dieses Zeitraums zu sehen.

Produktion und Hintergrundinformationen

Die Produktion von Bullet Train verbindet Elemente des japanischen Kinos mit westlicher Hollywood-Ästhetik. Der Film wurde von Sony Pictures Worldwide Acquisitions vertrieben und feierte seine Weltpremiere im Juli 2022. Die Regie führte David Leitch, bekannt für seine Arbeit an Actionfilmen wie Deadpool 2 und Atomic Blonde . Die Besetzung umfasst neben Brad Pitt auch Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Joey King, Zazie Beetz, Hiroyuki Sanada und Michael Shannon, was den internationalen Charakter des Films unterstreicht.