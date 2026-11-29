Marius Bülter erzielte drei Tore gegen Elversberg, davon zwei nach präzisen Flanken von Borna Sosa. Das Duo lobte die gemeinsame Arbeit und den entstandenen Automatismus.

Marius Bülter erzielt zwei seiner drei Treffer gegen Elversberg nach punktgenauer Flanke von Borna Sosa und belohnt die gemeinsamen Einheiten. Nachdem Marius Bülter und Borna Sosa die Fans des 1.

FC Köln mit ihrem Zusammenspiel verzaubert hatten, schwärmten die beiden nur so voneinander.

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„Ich glaube, dass Borna gute Flanken schlagen kann, ist bekannt“, sagte Bülter, der zwei seiner drei Treffer gegen die SV Elversberg per Kopf nach punktgenauer Vorarbeit des Kroaten erzielt hatte. Der Stürmer freute sich besonders darüber, dass sich das gemeinsame Flankentraining ausgezahlt hatte.