Nach Kates Auszug rechnet Jakub Merlan-Jarecki mit den 'Promihof'-Stars ab. Doch Vanessa Brahimi lässt seine Vorwürfe nicht auf sich sitzen.

ist der Einzige, der da noch Qualität reinbringt, ansonsten ist das halt einfach, echt einfach Müll, ja. Das ist einfach nur noch der Bumshof.

"reagiert bei Instagram prompt und weist den Eindruck zurück, sich durch TV-Formate zu schlafen. Vor laufenden Kameras sei sie noch nie intim geworden, mehr als Küsse habe es bei ihr nicht gegeben.

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Außerdem wirft die Reality-Darstellerinund Andrew Weiß Doppelmoral vor. Ihrer Ansicht nach würden die beiden ausschließlich sie für das Geschehen in der Show kritisieren, während die beteiligten Männer unbehelligt blieben. -Story sowie in einem Kommentar unter einem Beitrag von Realitydings stellte sie klar: "Erste Lüge: Ich hatte noch NIE Intimitäten im TV/vor Kameras. Das Maximale waren Küsse.