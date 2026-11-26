Promihof-Neuzugang Vanessa Nwattu staunt über die Hof-Couples. Bei der Führung nimmt Matthias Mangiapane kein Blatt vor den Mund.

zunächst noch nichts von ihrer neuen Mitstreiterin. Auf dem Weg zur Bauer Bank rechnete die Realitydarstellerin damit, den Jackpot diesmal allein aufstocken zu müssen. Doch vor Ort wartete statt einer Solo-Aufgabe ihre Kollegin auf sie.12.000 Euro für den Jackpot.

Danach durfte die Neue bei einem Rundgang das Gelände kennenlernen. Im Schlafsaal erfuhr sie schließlich, wie sich ihre Mitbewohner nachts aufgeteilt haben. Die vielen gemeinsamen Schlafplätze sorgten beifür großes Erstaunen.

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Schließlich leben die Promis erst seit wenigen Tagen zusammen und haben sich trotzdem schon auffallend eng zusammengefunden.über den Hof und brachte sie dabei unverblümt auf den neuesten Stand. Die gemeinsamen Nachtlager der Bewohner taufte er kurzerhand "Bumshöhlen". Anschließend erklärte er ihr, wer inzwischen mit wem das Bett teilt:zeigte sich angesichts dieser Konstellationen überrascht. Dass nach so kurzer gemeinsamer Zeit bereits so viel Nähe zwischen den Bewohnern entstanden ist, hatte sie offenbar nicht erwartet.