Bund (DTB) überträgt Traditionsturnier am Hamburger Rothenbaum an spanische Agentur "Tennium"

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat überraschend die Durchführung des Traditionsturniers am Hamburger Rothenbaum ab 2024 an die spanische Agentur "Tennium" ausgelagert. Zuvor hatte der DTB die Kombi-Idee mit Sandra Reichel (54) und ihrem Vater Peter-Michael (73) durch die Corona-Krise geführt und zu einem "Mini-Grand-Slam" mit Herren und Damen (WTA 250) beigetragen.

Bund ( DTB ) hat die Durchführung des Traditionsturnier s am Hamburger Rothenbaum ab 2024 überraschend an die spanische Agentur " Tennium " ausgelagert. Zuvor hatten Sandra Reichel (54) und ihr Vater Peter-Michael (73) das ATP-500-Turnier durch die Corona-Krise geführt und zu einem " Mini-Grand-Slam " mit Herren und Damen ( WTA 250 ) beigetragen.

Der DTB beerdigte jedoch die Kombi-Idee und schloss einen Vertrag bis 2028 mit Tennium. Diese Woche sprachen die Verbandsbosse zum ersten Mal mit dem belgischen Tennium-Boss Kristoff Puelinckx über die Zukunft.

"Wir sind im Prozess und prüfen aktuell verschiedenste Optionen," bekräftigt DTB-Vorstand Peter Mayer (59). "Aber wir sind ganz am Anfang.





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